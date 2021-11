Adulto mayor es brutalmente atacado por pandilla de adolescentes en plena calle de Nueva York

El incidente ocurrió en Manhattan, Nueva York, cuando un hombre de 62 años de edad estaba caminando sobre una banqueta y fue golpeado por detrás con un objeto, provocando que él cayera al piso debido a la intensidad del golpe.

Una vez en el piso, varios adolescentes se acercaron al sexagenario y comenzaron a golpearlo y a patearlo mientras él yacía en el suelo. Al cabo de unos segundos, los agresores huyeron de la escena e ingresaron a una estación de metro.

El adulto mayor sufrió varias cortadas en su cara y recibió una puñalada en el cuello, por lo que fue trasladado al hospital y ya se encuentra en condición estable, mientras que las autoridades locales difundieron el video del ataque con el fin de que el público les ayude a identificar a los agresores, informó el portal Pix 11 News.

WANTED for ASSAULT: On 11/10/21 @ 5:37 AM, front of 315 W 44 St an unidentified male struck a 62-year-old male with an object. Six additional unidentified males then approached the victim stabbing & slashing him. Any info call us @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500. pic.twitter.com/nOlycI8qUN