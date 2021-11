Llega 10K Marathon tv Elite

Este próximo domingo se corre la 5K y 10K Elite de Marathon Tv, un evento muy esperado y realizado con toda la mano.

Y es que el doctor Juan José Martínez director y fundador de Marathon TV, ha cuidado cada detalle de este evento, desde su certificación, después su aval de la Federación de Asociaciones de Atletismo de México, así como una premiación por de más atractiva. De esta forma, los mejores atletas de México se darán cita este próximo fin de semana, 5 atletas olímpicos en Tokio 2021, Andrea Limón, Daniela Torres, Laura Galván, Jesús Arturo Esparza y el favorito de la mañana, José Luis Santana, además del boliviano Vidal Basco y del guatemalteco Alberto González, sin faltar la presencia de los africanos, que muchos aún no confirman su asistencia, Juluis Koskei y Patrick Wachira, el primero aún tendría que presentar documentación de su Federación al ser éste un evento avalado en México, necesita algunos requisitos más.

La legión africana la completan: Samuel Ndugu, Leha Jebiwoth, Beatrice Kemunto, Kenisi Bundi y Robert Ghaito, de esta forma se encuentra “lo mejor de lo mejor” en el atletismo en nuestro país para un 10K. Las posibilidades de hacer una de las mejores marcas en la distancia en nuestro país son muy latentes, el mejor registro lo tiene Alejandro Suárez con 28:25 en Mazatlán, seguido de Teodoro Vega (28:36), Benjamín Paredes (28:37), José Luis Santana con 28:38 y Armando Quintanilla con 28:39.

En el circuito, el récord le pertenece a Antoni Korir con 28:42 en la extinta 10K Victoria, que sería la primera frontera a vencer, incluso el comité organizador ha destinado 10 mil pesos más para el primer atleta que logre bajar los 29:00 en varones y los 33:00 en las damas, lo que hace aún más competitiva la justa. Previo a esta dinámica de 10K se llevará a cabo una competencia recreativa de 5K también certificada, que hasta el cierre de escribir esta columna registraba más inscritos foráneos que locales, lo que estaba llamando la atención de todos los involucrados.

Esto llevará a una importante derrama económica en La Laguna, que aunado al Maratón MTB Cardenche y unos juegos de beisbol infantil, harán un fin de semana por de más remunerativo para los hoteles y negocios afines de la Comarca Lagunera, algo que no sucedía desde hace mucho tiempo. Recordar además que en noviembre del 2020, cuando vivíamos el segundo rebrote de Covid, en el municipio de Lerdo se llevó a cabo la primera edición de este evento en un circuito por el bulevar Miguel Alemán, José Juan Esparza se proclamó campeón corriendo en 29:10

Para esta edición, José Juan no estará presente por venir recuperándose de una lesión, el número 1, que tradicionalmente se le otorga al campeón defensor, no se utilizará como es la costumbre si el campeón vigente no está en la línea de salida. Eventos como 5K y 10K Maratón TV fortalecen la formación de nuevos corredores y ayudan mucho al fogueo de los mejores atletas de nuestros país, ¿No lo crees así?