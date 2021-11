Claudia Sheinbaum advierte que mantendrá promoción

El Gobierno de la CDMX continuará con el despliegue de funcionarios para hacer redes de promoción en eventos masivos, afirmó la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum.

Según el diario Reforma, la jefa de Gobierno moviliza al menos a 170 funcionarios de 18 secretarías y oficinas con el fin de promover y entregar una tarjeta de apoyo educativo, que ha sido dada a conocer como “la tarjeta de Claudia”, a pesar de que la Constitución prohíbe la promoción personal.

Ver más: Sobre visitas a estados, Claudia Sheinbaum afirma que 'no estoy haciendo campaña'

En 11 páginas el manual establece el tiempo de los eventos, enfatiza en reunir a padres de familia para destacar al Presidente, a Sheinbaum y a la llamada cuarta transformación.

Aunque su estrategia interna preveía un mes de estos eventos, entre el 11 de octubre y 9 de noviembre, para repartir un millón 200 mil plásticos, el lapso se extenderá, pues hasta este miércoles apenas habían repartido 919 mil 383.

Sheinbaum lamentó que se frenaran sus actos por la pandemia de COVID19 y dijo que los ha retomado y continuará porque no son un gobierno de oficina, sino de tierra.

“Ahora estamos yendo a las escuelas, estamos yendo a tocar casa por casa. Somos un gobierno que está en territorio y eso lo vamos a seguir haciendo y no tiene nada qué ver con una promoción personalizada”, dijo.

“Eso es lo que a lo mejor ellos no entienden, nosotros somos distintos, somos diferentes, no somos corruptos y además queremos estar cercanos a la ciudadanía. Eso es lo que representa la cuarta transformación, el bienestar, la fraternidad, por encima del aislamiento y la corrupción”.

Después de que legisladores de oposición a nivel federal y local la denunciaron por estos actos y la llamada “tarjeta de Claudia” y el anuncio de nuevas denuncias ante autoridades electorales y la Contraloría, la mandataria dijo no ver ninguna razón para ello.

E ironizó sobre la atribución de programas oficiales a su nombre y al del presidente.

“No es promoción, es información, o no entrega el Gobierno de México, a ver, no es un. ¿No entrega el Gobierno de México la pensión de adulto mayor? Ah bueno, pues eso es lo que informamos”, ironizó.

“Pues es el presidente de la República, no es un candidato o no es un partido, es el presidente de la República, ¿o no?, ah bueno, ahí está, ningún delito electoral”.

Ver más: La Basílica de Guadalupe sí abrirá sus puertas este 12 de diciembre: Claudia Sheinbaum

Andrés Atayde, presidente del Partido Acción Nacional en la CDMX, reprochó que el Gobierno local disfrace actos de promoción de la mandataria a quien se ha mencionado como presidenciable y señaló la ausencia de los alcaldes en sus eventos escolares.

“Quieren hacer creer a las y los capitalinos que este programa se otorga por obra y gracia de una funcionaria pública y no es así, es resultado del uso de recursos públicos, de los impuestos de todas y todos”, enfatizó el líder del blanquiazul.