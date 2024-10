Zoro de One Piece llega al universo de Attack on Titan

Roronoa Zoro es uno de los tres pilares de los Mugiwaras de One Piece. Tal como Luffy y Sanji carca con la defensa de la tripulación.

Gracias a la cuenta Animelaffs es posible visualizar al espadachín en otro universo, transportándolo a Attack on Titan.

¿Cómo sería Zoro en Attack on Titan?

Zoro no tendría problema en estar en este universo ya que sus habilidades y su naturaleza como guerrero se acomoda a la trama que se vive.

Probablemente Zoro sería miembro de la Legión de Reconocimiento para encarar a los titanes, con quienes pelearía con su manejo de la espada y su fuerza sobrehumana.

Zoro sería, además, un combatiente leal. Aunque uno de sus problemas sería, probablemente, la agilidad que se requiere para mantenerse con vida en un universo como el de Attack on Titan.

Zoro encajaría perfectamente en el universo de Attack on Titan no solo por sus habilidades, sino también por su mentalidad de nunca rendirse. Similar a los personajes de Shingeki no Kyojin, Zoro posee una determinación inquebrantable y un fuerte sentido del honor, lo que lo haría un aliado crucial en la lucha por la supervivencia de la humanidad.