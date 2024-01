Zelenski en Davos

Un intenso Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, se lanzó ayer contra Vladimir Putin, presidente de Rusia, en el Foro Económico Mundial. "La respuesta de Putin para todo es siempre la guerra", acusó. "En el mundo libre solo podemos existir mientras podamos defendernos nosotros mismos". Descartó que Putin llegue a modificar su posición ante las presiones internacionales: "No pienso que ese hombre pueda ser capaz de cambiar porque solo los humanos pueden hacerlo", afirmó.

No es la primera vez que Zelenski lanza un mensaje así a los participantes en la mayor cumbre privada del mundo. Lo hizo el año pasado y el anterior, pero en ambas ocasiones se presentó en un enlace de video. En este 2024 lo hizo de manera presencial, por lo que el impacto fue mayor.

Ante un salón a reventar, los participantes le ofrecieron un largo y emotivo aplauso al final de su presentación. La decisión de acudir personalmente a Davos en medio de la guerra, sin embargo, muestra también la presión que enfrenta. La Unión Europea no ha aprobado nueva ayuda a Ucrania por el veto de Hungría, mientras que en Estados Unidos los republicanos en el Congreso insisten en atar cualquier paquete a un programa para sellar la frontera con México, como pide Trump. Ucrania, sin embargo, necesita ya esa ayuda para contener a las tropas invasoras y quizá obligarlas a replegarse.

Zelenski presenta la invasión rusa como un acto similar a las intervenciones de la Alemania nazi a países vecinos antes de la segunda guerra mundial. No detener a Rusia ahora sería equivalente a permitir otras invasiones más adelante, como las que ordenó Hitler cuando entendió que los países democráticos no tenían la voluntad de confrontarlo. Unas horas después, sin embargo, el consejero nacional de seguridad de la Casa Blanca, un articulado Jake Sullivan de 47 años, responsable de asesorar al presidente Joe Biden sobre las decisiones de seguridad nacional, descartó en Davos las "comparaciones con los años treinta": "No estamos obligados a repetir el pasado", dijo, en referencia a la famosa frase de Jorge Santayana, "Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo". Dijo que él y el secretario de estado Antony Blinken se habían reunido con Zelenski poco antes en Davos, pero se negó a revelar lo que acordaron.

En este primer día de sesiones de trabajo en el WEF el único abierto defensor del sistema internacional de libre comercio fue, paradójicamente, el primer ministro chino Li Qiang, quien pidió una reapertura comercial en un momento en que los productos chinos sufren cada vez más barreras y los países industrializados han prohibido la exportación a China de bienes de alta tecnología. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, comprometió el apoyo de la Unión Europea a Ucrania, pero ante el tema del libre comercio advirtió que Europa ha tenido que reducir su "dependencia" de los combustibles rusos y los productos chinos. Al tratar el tema de China, el consejero Sullivan dijo que Washington no está buscando "ni confrontación ni conflicto", pero defendió las restricciones al comercio con China de productos de alta tecnología. "La próxima generación de tecnología debe beneficiar a las democracias", dijo. Sí, los países "libres" están limitando la libertad de comercio para supuestamente defender la libertad.

Dentro de todo, el Foro Económico Mundial ha comprobado una vez más su utilidad. En él presentaron sus posiciones políticas Estados Unidos, China y la Unión Europea y en él se llevó a cabo la reunión de alto nivel entre la Unión Americana y Ucrania. Si Davos no existiera, alguien tendría que inventarlo.

SELLAR FRONTERA

"No se pueden cerrar las fronteras entre México y Estados Unidos", dijo ayer AMLO ante la nueva amenaza de Trump de "sellar la frontera". Olvida que ya Washington lo ha hecho sin reparar en los daños económicos. Trump gobernó con ocurrencias, pero también él lo ha hecho.