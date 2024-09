Yunes quería conocer a Sheinbaum

Con un alto sentido de la cortesía, la presidenta electa recibió en su oficina a uno de los senadores más impugnados, recién expulsado del PAN junto con su siniestro padre, miembros ambos de una familia política hasta hace poco sumamente impugnada por el morenismo.

La peculiar apertura de las puertas de la inminente presidenta del país se produjo a instancias del sinuoso jefe político del Senado, Adán Augusto López Hernández, quien se encargó de conseguir, al costo que fuera necesario (haiga sido como haiga sido, en nueva versión), el voto indispensable para aprobar la reforma judicial (el exsecretario de Gobernación también participó en el artificio que implicó la ausencia de la sesión clave de un senador de Movimiento Ciudadano que ayer aseguró haber sido retenido en Campeche, y amenazado, de tal manera que no pudo estar en la Ciudad de México).

Con soltura, como si el visitante no fuera portador de un historial político denso y como si no hubiera amplia especulación respecto a la negociación que habría propiciado el voto de Yunes, por eso apodado Judas, la presidenta electa estacionó el asunto en una zona ligera, casi de manual de urbanidad: explicó que Miguel Ángel Yunes Márquez quería conocerla y que Adán Augusto "me llamó y me dijo que si podían venir a visitarme (con Yunes Márquez), y le dije que sí" (nota de Alma Muñoz: https://goo.su/GgEGvg).

¿De qué hablaron? "Nada más de la reforma judicial, de porqué decidió él votar a favor de la reforma judicial. Me dijo que está de acuerdo y ya". Yunes Márquez (y ha de suponerse que también su padre, Yunes Linares, quien tuvo un rol estelar en los fingimientos del día de la votación mencionada), ¿podría incorporarse a la bancada senatorial morenista?. Mmm. De eso no sabe mayor cosa la presidenta electa (aunque tampoco lo rechaza), según el diálogo con reporteros:

"No lo sé. Eso tendrá que decidirlo en su momento. Ya no me corresponde a mí, pero no fue tema de conversación, sino sencillamente que me quería conocer y lo saludé y hasta ahí fue".

Desde su perspectiva, le preguntaron a CS, ¿habría lugar para él?: "Lo tiene que decidir el partido, no me corresponde a mí". En el gabinete, ¿habría lugar para él?: "No estamos pensando incorporarlo en el gobierno federal. Fue una visita de cortesía".

Una semana atrás, la propia presidenta electa había expresado respecto al voto súbitamente morenizado de Yunes hijo: "yo creo que él tomó una buena decisión y la historia se lo va a reconocer". Por lo pronto, y a reserva de que la tal historia lo haga o no, Sheinbaum, con intermediación del encargado del fichaje, Adán Augusto, comenzó a reconocer los buenos servicios del expanista, quien colocó una fotografía en X con el comentario de que había ido a visitar a la presidenta electa para desearle "éxito", a la vez que mencionó su mucho "aprecio" por la "participación" de López Hernández. Esta historia continuará, con más platos probables de sapos (no solo veracruzanos) a ingerir…

Por su parte, Daniel Barreda, senador de Movimiento Ciudadano cuya ausencia el día de la votación sobre la reforma judicial hubiera sido suficiente para que fuera aprobada, aseguró ayer ante reporteros, sin opción de preguntas y respuestas, ni mayores elementos de convicción, que el citado día fue retenido en Campeche durante doce horas, en las que estuvo incomunicado y bajo amenaza de que si se retiraba del sitio donde se realizaba cierta diligencia judicial contra su padre, este sería sujeto a proceso.

¿Maniobra justificatoria?, ¿verdad a medias?, ¿coartada convenida?, ¿confirmación de prácticas mafiosas?, ¿próxima acusación judicial? Lo cierto es que MC, su dirigente Dante Delgado y el propio senador Barreda no logran disolver las versiones de que hubo un juego negociado para que la ausencia de un legislador naranja propiciara el triunfo morenista, que remachó el reconocible voto traicionero de Yunes Márquez. ¡Hasta mañana!