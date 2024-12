'Yo no influí' dice alcaldesa de Francisco I. Madero sobre sindicalización de su hermano

Sobre las bases que se asignaron a familiares de funcionarios municipales en Francisco I. Madero entre ellos al hermano de la alcaldesa, Darinka Guerra Arrieta, ella declaró que es el sindicato quienes aprueban la designación de las plazas y aseguró que ella no influyó para que su pariente fuera considerado.

El día de la manifestación los trabajadores señalaron que entre las personas que se sindicalizaron está también un hermano del director de Ingresos, Abel Ramírez y una prima del contralor, Gilberto López Estrello, incluso acusaron a este último de vender plazas.

“En el tema del sindicato, ellos mismos van decidiendo a quien se ingresa y si aprobaron a un hermano mío, pero yo no influí, ellos son los que nos pasan las bases que van a abrir, de los que van a jubilarse, ellos nos van diciendo quienes siguen de jubilarse y son los que tienen el control de eso y nosotros solamente lo aprobamos, pero en temas de organización son ellos los que se adelantan a eso (a la designación), está al frente de eso”.

Guerra Arrieta dijo que, la protesta que se hizo el viernes por la mañana obedece problemas internos que tienen en el sindicato y a la inconformidad de los trabajadores por la decisión de someterlos a los exámenes antidoping, ya que afirmó se tienen reportes de que han protagonizado accidentes en horario laboral, lo cual afirmó es una situación irregular.

“Están molestos por los antidoping que se hicieron, pero es parte de nuestra responsabilidad hacer esto, por el servicio que prestan a la ciudadanía, es parte de la manifestación. Aparte de que también trae problemas internos en el sindicato y también he visto que están molestos por el tema del aguinaldo”.

Al preguntarle por los señalamientos de malos manejos que los manifestantes hicieron en contra de las tres personas que dirigían la mesa directiva (Yessenia Viesca , Alejandro Reyes López e Isela Carreón) a quienes acusaron también de falsificar firmas para cobrar los cheques de los gastos médicos, lo cual derivó en su expulsión de la organización, la alcaldesa manifestó que ellos manifestaron que se “bajaron” del comité por otras razones, pues argumentaron que fue por temas de salud, pero afirmó que hasta el día de la manifestación se enteró de lo que pasó, pero declaró que si se incurrió en una irregularidad, ¿por que no denunciaron ante la autoridad competente?.

“También hubo inconformidad de nosotros de por qué no nos dijeron a tiempo, en tiempo y forma porque no reaccionaron con ellos como debía ser desde el momento como interponer las denuncias, ellos manifestaron que se iban a bajar puestos por tema de salud, así lo manejaron ante la base, y ahora dicen que por temas de robo. Entonces ahí también hay un incongruencia de parte de ellos de la misma base”.

Se le preguntó sobre el pago incompleto de aguinaldo y manifestó que, el dilema está en que no se les ha dado la toma de nota, por lo que pese a que legalmente no esta reconocido como sindicato se les entregó 30 días, cuando de acuerdo a la ley, cualquier trabajador recibe 15 días de aguinaldo y el pago del interés del ahorro, entre otras prestaciones que se estipula en el contrato colectivo de trabajo y que los trabajadores también denunciaron no se les han pagado, Darinka manifestó que tiene conocimiento de que no hay ningún adeudo.

Reconoció que si bien se tienen algunas complicaciones financieras como ocurre en otros municipios, aseguró que el pago parcial del aguinaldo obedece al tema de la legalización del sindicato y no a la falta de recursos.

“Ahí hay ese dilema porque no hay un sindicato formal, no existe una toma de nota y nosotros nos estamos basando en la ley, nosotros no estamos incurriendo en ninguna irregularidad, nada fuera de la ley, entonces si se hiciera otro sindicato o hubiera otro sindicato porque hay gente que está inconforme con ellos y lo quieran hacer, pues están en su libre organización”.

Incluso la alcaldesa manifestó que hubo una situación similar con el personal sindicalizado en Simas y al final si lograron constituirse legalmente, pero insistió que con los trabajadores de la presidencia, si no hay una toma de nota no existe un contrato laboral, pero aún así en los seis años de administración se han respetado todos los acuerdos, incluso afirmó que se les mejoraron algunas condiciones contractuales.