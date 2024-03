Ya no habrá aviadores en UA de C: Pimentel

Jesús Octavio Pimentel Martínez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), comentó que la Oficialía Mayor sigue revisando los tabuladores salariales para ponerlos acorde a la realidad y aseguró que "ya no va a haber aviadores" en la institución educativa. "Eso ya lo prohibimos nosotros, no lo vamos a permitir, le pese a quien le pese, no va a haber aviadores en la Autónoma de Coahuila, con la pena", dijo.

Añadió que supervisarán que el sueldo de las y los trabajadores corresponda a las actividades que realizan pues "hay gente que trabaja mucho y se le paga poco, hay que hacer una revisión correspondiente y tomar las decisiones importantes en beneficio de nuestra comunidad y nuestra universidad, no podemos estar dando permisos que no corresponden en la Universidad Autónoma de Coahuila.

Pimentel Martínez adelantó que se aclararán los casos de incompatibilidad de horarios pues muchos de ellos se han malentendido ya que hay docentes que son de Tiempo Completo y que son funcionarios de primer nivel y que no quiere decir que cobren doble.

"Quiere decir que se les hace el ajuste necesario para cubrir las actividades, eso es algo que debemos de justificarlo muy bien ante las autoridades y no se ha hecho bien, hay que hacerlo de una mejor manera. Por ejemplo, yo soy Tiempo Completo en la Facultad de Sistemas y aparte soy rector de la Universidad, pero no me pagan un sueldo de rector más el Tiempo Completo, a mí me pagan mi Tiempo Completo más una parte correspondiente que va hasta donde tope el sueldo", explicó.

No mencionó cuántos casos estarían en estas condiciones y reiteró que tendrán que solventarse, pues además de los funcionarios de primer nivel, hay directores de escuelas y facultades, funcionarios de segundo nivel o tienen otro trabajo.

"Y que resulte lo que tenga que resultar, no va a haber consideraciones ante quien quiera violar los estatutos de la Universidad Autónoma de Coahuila", sostuvo. Pimentel, indicó que este tema deberá quedar resuelto antes de que concluya el primer semestre de este año, aunque dijo que no es tan sencillo establecer acuerdos con más de 6 mil trabajadores.

FINANZAS

A mediados de este mes de marzo, el rector informó que hizo el compromiso de hacer un ejercicio consciente en materia financiera, de tal forma que ya se aplicó una reducción de hasta un 30 por ciento para 22 funcionarios de primer nivel, lo que representará un ahorro de 8 millones de pesos anuales que se destinarán a becas para estudiantes.

Aseguró que esta medida es conforme a la ley y no habrá afectaciones a su prima de antigüedad pues se trata de derechos adquiridos por parte de los universitarios.

Detalló que la UA de C arrastra una deuda de 800 millones de pesos y que parte de ella es por concepto de pensiones y del Sindicato.