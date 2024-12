¡Ya hay fecha! El 6 de enero inicia operaciones nueva clínica del IMSS en Torreón

El Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, informó que a partir del próximo lunes 6 de enero de 2025, la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de 10 consultorios con Atención Médica Continua del ejido La Joya de Torreón, iniciará operaciones para la atención de la población derechohabiente.

Mediante un comunicado oficial, se dio a conocer que la semana anterior se hizo una amplia difusión para que los habitantes de aquellas colonias y códigos postales que recibirán atención en la nueva clínica, estuvieran enterados del proceso de migración de servicios.

Clínica del IMSS en La Joya de Torreón.

La institución de salud, solicita a las personas que actualmente reciben el servicio en la UMF No. 66 y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 que no han verificado si su lugar de residencia quedará adscrito a la nueva UMF, lo hagan a la brevedad con su asistente médica o en la página institucional del IMSS Coahuila, con el fin de evitar confusiones y que su atención no resulte afectada.

Los códigos postales que serán atendidos en la nueva clínica se pueden consultar en:

https://drive.google.com/file/d/1wycFH9BI4MBOxcvYt1PaqTiZTjRqi0JT/view?usp=sharing

La nueva unidad se ubica sobre el bulevar Torreón 2000 y beneficiará a alrededor de 48 mil derechohabientes.

La UMF edificó en un solo piso y se construyó sobre una superficie de 2 mil 762 metros cuadrados. Los servicios que ofrecerá serán: Consulta externa de Medicina Familiar, módulos de familia con enfermera especialista en medicina de familia, atención médica continua, salud en el trabajo, Estomatología, Nutrición, Trabajo Social, Auxiliares diagnósticos (rayos X, ultrasonido), farmacia, CEYE, Área de Información Médica y Archivo Clínico (ARIMAC), Prestaciones económicas y afiliación vigencia, etcétera.

Clínica del IMSS en La Joya de Torreón.

Esta unidad fue anunciada en 2009 por el expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa y en 2015 se anunció la aprobación del proyecto. Sin embargo, la obra comenzó en la recta final de la administración federal priista de Enrique Peña Nieto y no se concluyó. Con el expresidente de México, de extracción morenista, Andrés Manuel López Obrador, la edificación estuvo suspendida por más de cuatro años y finalmente, se entregará en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, 15 años después de dicha promesa.

La empresa que estuvo a cargo de la obra fue la Constructora y Arrendadora San Sebastián S.A. de C.V. (Grupo CASS). El tiempo de ejecución de contrato fue del 8 de mayo de 2023 al 12 de marzo de 2024 y la fecha de terminación del segundo convenio se programó del 25 de mayo de 2024 al 24 de julio de 2024 pero sufrió retrasos. Según una ficha técnica a la que tuvo acceso El Siglo de Torreón, el importe total contratado fue por el orden de los 86 millones 360 mil 703.13 pesos.