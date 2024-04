¿Y los tres días de oscuridad?

Como era de esperarse, los tres días de oscuridad que predicaban las redes sociales llegarían, no sucedieron.

Tras el eclipse solar total, la vida, lamentablemente o no, sigue siendo la misma.

LA PREDICCIÓN

Desde hace unas semanas circularon en redes supuestas predicciones atribuidas a diferentes fuentes, algunas a un sujeto identificado como Athos Salomé, otras a la misma NASA, donde se aseguraba que llegarían 3 días de oscuridad debido a tormentas geomagnéticas que ocurrirían después del eclipse y que a su vez provocarían fallas en comunicaciones y satélites.

Otras versiones, aseguraban que se trataban de predicciones que se encontraban en la biblia.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) ha desmentido categóricamente la afirmación de que el planeta entraría en tres días de total oscuridad debido a tormentas solares a partir del 21 de diciembre. Según una vocera de la agencia federal, la NASA no ha realizado tal predicción y ha desmentido versiones similares de esta afirmación errónea desde 2012.

Falsas Afirmaciones en TikTok

La desinformación se ha propagado principalmente a través de publicaciones en TikTok que afirman falsamente que la NASA ha advertido sobre tres días de oscuridad planetaria debido a tormentas solares. Estas publicaciones, compartidas con mensajes con tonos alarmantes y direccionados para generar preocupación.

Respuesta de la NASA

La vocera de la NASA, Jennifer Doreen, ha confirmado que la agencia no ha difundido ninguna predicción de este tipo y ha instado a no difundir información falsa. A través de su sitio web, la NASA explica que las tormentas solares son fenómenos naturales que pueden afectar las comunicaciones por radio, las redes de energía y las señales de navegación, pero no han provocado un apagón mundial como se ha afirmado.

Una larga historia

La NASA aclaró que este tipo de información falsa sobre un apagón global circula desde 2012 y ha enfatizado la importancia de no difundir información falsa. No existen registros periodísticos ni comunicados oficiales de la NASA que respalden tales dichos.