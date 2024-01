Xóchitl: teleprónter retador

No encontró mejor manera de confirmar su condición electoral desventajosa que lanzando bravatas desde un teleapuntador inocultable (Enrique Peña reloaded, aquel que necesitaba un cerebro político sustituto). Lo hizo en un acto masivo, en la Arena México, con la lectura discursiva puesta no en sí misma sino en los otros: Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, las autoridades electorales (INE y tribunal), los gobernadores de Morena, en una especie de reconocimiento clamoroso de las perspectivas de derrota a las que desde ahora les va fijando responsabilidad externa./

Xóchitl lanzada a la marejada de la fanfarronería por los nuevos diseñadores calderonistas de imagen y discurso. A quien va en segundo lugar (con riesgo de caer al tercero, según estimaciones de la naranja dantesca con etiqueta fosfo fosfo) no le queda sino gritar hacia arriba, retar a la puntera, buscar camorra con quien se pueda./

Más difícil es extender la vista sobre la planicie y los abismos propios, así que Xóchitl Gálvez no dijo nada profundo, no hizo ningún deslinde táctico en relación con el escándalo de las negociaciones corruptas en Coahuila de sus dos principales patrocinadores, el PRI y el PAN. Alito, Marko y Zambrano, tranquilos, intocables, resolviendo lo que sí les interesa: no solo los negocios y las notarías sino las senadurías y las diputaciones./

Mención especial merece el asunto del teleprónter, que reiteró la incapacidad de la hidalguense para improvisar (recuérdese el incómodo lapso en que, entre risas nerviosas, hubo de reconocer que "se le fue el discurso" en noviembre pasado en el Monumento a la Revolución) y el temor de sus estrategas a que siga cometiendo errores, entre ocurrencias y despistes./

La filopanista centró parte de su retórica en el combate a la continuidad de la llamada Cuarta Transformación y en el apoyo especial a la clase media: ¡Por el bien de Xóchitl, primero la clase media!/

En tanto, en Movimiento Ciudadano continuó la escenificación videográfica que coloca al compadrito Jorge Álvarez Máynez como una derivación del poder político y mediático del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien apareció tomando de su guardarropa unos tenis y camisetas de color naranja para entregarlas al sustituto que así asume su candidatura en condición de segunda mano, no valiosa por sí misma sino de relleno, necesitada del traspaso indumentario del poseedor original del "poder", al estilo cómic, que le fue transferido a título de bastón de mando de clóset./

En Morena y su entorno se multiplica el malestar por las candidaturas contradictorias, francamente reveladoras de un ánimo gatopardista rumbo a las próximas elecciones. En Yucatán no sólo se impuso la aberrante postulación para la presidencia de Mérida de un deportista, Rommel Pacheco, que semanas antes de brincar al guinda se proclamaba ferviente blanquiazul, sino que se ha anunciado para buscar escaños la misma fórmula que seis años atrás fue presentada por el Partido Revolucionario Institucional: Verónica Camino y Jorge Carlos Ramírez Marín./

De Jorge Hank Rhon y la alianza con Morena en Baja California cada vez queda más claro el papel central de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuya administración ha mantenido una orientación más propicia al panismo que a Morena. Y qué decir de Claudia Sheinbaum jugando futbolito de mesa con Cuauhtémoc Blanco, el pésimo gobernador de Morelos al que se ha insistido en limpiarle el camino judicial a cambio de que "ayude" en la Ciudad de México a conseguir votos para Clara Brugada./

Y, mientras Ecuador, rápidamente militarizado, ha iniciado su propia "guerra contra el narco", y Argentina busca habilitar a las Fuerzas Armadas para ejercer funciones policiacas, todo con el beneplácito de Estados Unidos, ¡hasta mañana, con el priista Manlio Fabio Beltrones lanzado de regreso a la política, en busca de ser nuevamente senador!