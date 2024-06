Xóchitl Gálvez reconoce derrota ante Sheinbaum y exige resultados a los 'graves problemas' de México

Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de la oposición, ofreció un mensaje a la prensa, citando los resultados del conteo rápido que no le favorecen.

"Tendencia que además parece ser irreversible".

Gálvez manifestó "siempre he sido firmemente demócrata, firmemente comprometida con el respeto a la ley, así lo he demostrado como ciudadana y a todo lo largo de mi vida política, por ello reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pudiera cambiar".

Confirmó que se comunicó con la doctora Claudia Sheinbaum para reconocer el resultado electoral.

"Reconocí el resultado porque amo a México y sé que si le va bien a su gobierno le va a ir bien a nuestro país, sin duda es un gran hito histórico que nuestro país vaya a tener a su primera mujer presidenta".

Enfatizó que el reconocimiento viene acompañado de una firme exigencia de resultados y soluciones a los graves problemas del país.

"Saldremos a la calle las veces que tengamos que salir para defender a la República y a la democracia", afirmó.