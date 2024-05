Xóchitl Gálvez: No seré un factor de división en Torreón... Ni en México

Xóchitl Gálvez aseguró que no será un factor de división ni en Torreón, Coahuila, ni en México pues aseguró que ningún país avanza de esa manera.

"En Torreón existe un problema; de que no van en alianza, entonces yo no voy a llegar a dividir, porque no es mi papel. Yo voy a unir siempre pero sabemos que aquí en Coahuila hubo un problema de que no hubo alianza entonces por eso preferí no meterme", dijo Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia de la República, por parte de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD) al término de su presentación en la velaria de la Expo Feria de Gómez Palacio, cuya capacidad es de 12 mil personas, en punto de las 12:22 del medio día de este miércoles. El lugar estaba lleno aunque alrededor de 100 asientos numerados que rodeaban el espacio destinado para medios de comunicación estaban vacíos.

La candidata a la Presidencia de la República aseguró durante este encuentro con la población que ningún país que esté dividido avanza, haciendo referencia a la manera en la que se trata de dividir con la ideología desde el propio gobierno, y señaló que no se trata de tener mas pobres en México sino de que los pobres salgan de la pobreza pues aseguró que la clase media sí aspira a un mejor país donde se cuente con seguridad, prestaciones sociales dignas y un sistema de salud eficiente.