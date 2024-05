Wiesel en el Zócalo

Elie Wiesel

Por qué posteas tanto, le preguntaron. Recurrió a Wiesel, autor imprescindible que remite al Holocausto, a la persecución, a la muerte. Fue rescatado de Auschwitz y Buchenwald. Pero allí perdió a la mitad se su familia. Wiesel dedicó su vida a recordar ese horror y delatar otros: periodismo, conferencias, libros. Recibió el Nobel de la Paz en 1986. Pero en México el promedio de edad ronda los 30 años. Wiesel es un referente obligado, pero ya remoto. Sin embargo, es de enorme pertinencia en estos terribles tiempos mexicanos.

El próximo domingo habrá otra marcha ciudadana. Convoca la llamada Marea Rosa, el movimiento que salió en defensa del INE, de la Corte. "Son las instituciones las que nos ayudan a conservar la decencia. Ellas también necesitan de nuestra ayuda", escribió Timothy Snyder, en sus lecciones Sobre la tiranía. Ahora la Marea sale en defensa de la democracia, así de sencillo, así de dramático. Las amenazas se acumulan. Asistirán Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, los rostros más visibles de la oposición. De inmediato llegó la absurda descalificación: es un evento partidario, no ciudadano. Confundir es estrategia. En México los militantes partidarios son una muy pequeña minoría: alrededor del 7%. Los de MORENA rondan los 2 millones 300 mil. Rondan el 2% del padrón electoral. O sea que las concentraciones que le hemos visto a ese partido -quizá 150 mil personas a las que las autoridades les facilitan todo, acarreo vamos- son engañosas, un acto de impresionismo político. La elección está en manos de los ciudadanos, de los que no militan. No pueden digerirlo. Esos ciudadanos tienen preferencias y estas varían, como en todo el mundo. Se llama pluralidad y sólo es posible en democracia.

La marcha es un llamado a la definición. Llegó el momento. Ya no hay duda. Con el paquete de reformas anunciadas el 5 de febrero, MORENA ratifica sus verdaderas intenciones: desmontar las instituciones democráticas pisoteando los derechos individuales. Incautación de pensiones, limitaciones al amparo, ampliación irregular y personalizada de la amnistía y la inconcebible defensa de la Prisión Preventiva Oficiosa. Un ejemplo: la perversidad del caso Casar. ¿Por qué de las acciones desesperadas?

El reciente informe de la DEA elimina dudas. EEUU vive la peor crisis de drogadicción de su historia. Los cárteles, Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, tienen presencia en toda la Unión. A pregunta expresa de un legislador, Hal Rogers, la directora, Anne Milgram, contestó, AMLO ha sido "inconstante". "Hemos estado esperando ocho meses por una visa…" El legislador reacciona: "Es inquietante que la directora de la DEA, a pesar de sus esfuerzos, no haya logrado tener una reunión con un funcionario del Gobierno mexicano desde que asumió el cargo". ¿Más claro? "Somos un país independiente y hay reglas que se tienen que seguir", respondió -es un decir- AMLO. Hora de definiciones. No son sospechas.

El narco ha penetrado las más altas esferas del gobierno, de MORENA, ha corrompido a miembros de las FFAA y Guardia Nacional, a jueces. De acuerdo al Mapa de Riesgos elaborado por la oposición y presentado por S. Creel, "29% de las secciones (electorales) están en peligro por la violencia". El INE acosado. La Sala Superior del Tribunal Electoral incompleta para la calificación presidencial por decisión de la fracción morenista. ¿Alguna duda? La gran mayoría de los ciudadanos somos apartidarios, pero no debemos ser apolíticos. La disyuntiva es muy clara.

Qué queremos para México, la certidumbre del autoritarismo anunciado, ratificado, ejercido con la violación de la ley desde la presidencia N veces, la continuidad de la evidente alianza con el narco, o enfrentar nuestra circunstancia. Soy un ciudadano apartidista, no apolítico. Ser neutro hoy, sería cobarde. A la marcha.