Vuelven migrantes a calles de Santa Rosa

Nuevamente cientos de migrantes se concentraron en las calles de la colonia Santa Rosa de Gómez Palacio, en donde dicen sentirse como en una "cárcel", al estar prácticamente acorralados por personal del Instituto Nacional de Migración, que se encuentra al acecho.

La petición es la misma, "seguir con su viaje", sin embargo, esa petición es cada vez más complicada de cumplir.

Ayer martes, numerosos grupos de migrante se podían ver por la avenida Vergel y calle Juárez, sitio que han tomado como punto de reunión, al encontrarse a unos pasos de las vías del ferrocarril. Sin embargo, también a unos pasos, se encuentra el punto de "auxilio humanitario" que solo ha generado temor entre los migrantes, que difícilmente llegan a cruzar a la tienda de la esquina a comprar agua o simplemente usar el sanitario.

Migrantes como Eriling, quien viaja en compañía de su hija de 9 años de edad, insisten en que su deseo es llegar a Estados Unidos y no quedarse en el país, hecho que ante las limitaciones es lo que han provocado las autoridades.

"Nos hacen más difícil el paso, entonces Migración mexicana no se ha convertido en un respeto para el migrante, sino un temor que nos infunde porque realmente nosotros no estamos haciendo nada malo", recalcó.

Únicamente dice recurren al tren, al ser el único medio que les permite viajar hasta el norte del país. De poder hacer uso de los camiones, en una semana estarían en la frontera.

"No estaríamos generando conflicto dentro del Estado. Incluso tenemos que pernoctar en la calle. Lo que generamos es basura. No tenemos donde hacer nuestras necesidades porque no nos permiten el traslado", dijo la joven mujer.

Recalcó que en ningún momento buscan ser agredidos, sobre todo porque viajan con niños, "porque muchos tenemos niños, nos trasladamos con familias completas con niños… no sabemos a qué nos exponemos entonces lo que les pedimos es que nos dejen trasladarnos, que nos dejen ir".

Varios de los migrantes que esperan continuar, lo han intentado más de una vez pues Migración más que repatriarlos, lo que hace es dejarlos en Villahermosa, Tabasco o más al sur del país, según versiones de ellos, para que "reinicien" su travesía, lo que además de tiempo y cansancio, les representa dinero, dinero que les debe proveer su familia desde sus países de origen, pues regresar no está en su planes.