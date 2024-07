Von Bertrab aclara que expresión 'sin llorar' no se refería a colonos de la Roma

El director de Obras Públicas de Torreón, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho aclaró que la expresión “sin llorar” que utilizó en una conversación privada con Amada Mayela Mendoza, no se refería a la situación de los colonos de la Roma que han padecido inundaciones, sino a la advertencia que ella le hizo de recurrir a los medios ante dicha problemática.

El funcionario sostuvo que en ningún momento trató de minimizar el conflicto que ahí se presenta en época de lluvias, al que se ha dado la atención y se han aportado soluciones que los vecinos no acaban de aceptar.

Dijo que después de un prolongado intercambio de mensajes y audios por WhatsApp con la representante de los colonos, ésta le hizo saber que acudiría a los medios de comunicación para denunciar.

“Mire no hay ningún problema Mayela, ustedes quieren hacerlo por los medios, ustedes quieren atención, adelante; ustedes se lo mandaron (el audio) a todos los medios y hoy todos los medios me están preguntando, no hay problema… si les baja la plusvalía de sus casas yo ya no tengo nada qué ver en eso.

Yo voy a seguir diciendo que ustedes viven en un pozo y que el problema es que compraron unas casas que no valen lo que ustedes dicen; ¿por qué? Porque ustedes están en un pozo; entonces mire, ya, sin llorar, no pasa nada. Ustedes lo quisieron así, le pido que cualquier cosa que tenga que hacer me lo haga por escrito, formalmente”, se escucha en la respuesta que Von Bertrab le dio a Mayela Mendoza.