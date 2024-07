'Sin llorar', dice Von Bertrab a vecinos de la colonia Roma tras inundaciones

El pasado 18 de julio, el fraccionamiento Roma en Torreón vivió momentos de angustia debido a una intensa lluvia que azotó la Laguna. Así lo expresó la presidenta de la asociación de colonos, Amada Mayela Mendoza, la cual convocó una reunión extraordinaria para informar sobre la grave situación que enfrenta la colonia y la respuesta de las autoridades municipales.

Mayela Mendoza señaló que, a pesar de los esfuerzos previos para solucionar los problemas de inundaciones, las medidas implementadas no han sido efectivas. “En dos ocasiones, el ingeniero Juan Adolfo Von Bertrab argumentó que la solución era la implementación de trincheras en ubicaciones específicas. Sin embargo, las pasadas lluvias demostraron que esta medida no funcionó, ya que el agua se regresó a la plaza de la colonia más rápidamente que antes,” explicó.

Durante la reunión, a la que asistieron más de 130 vecinos, se reveló que el compromiso inicial de conectar la trinchera directamente al cárcamo a 40 o 50 metros no se cumplió. En su lugar, se conectó al mismo tubo de desagüe de Roma, lo que resultó insuficiente para evitar las inundaciones.

Este problema ha quedado evidenciado en videos, imágenes y mapas compartidos por los colonos.

El director de Obras Públicas Municipales, en un audio, se deslindó de la responsabilidad de atender la situación y sugirió que los vecinos acudieran a la prensa.

“Si les baja la plusvalía de sus casas, yo ya no tengo nada que ver en eso. Ustedes viven en un pozo y compraron casas que no valen lo que ustedes dicen. Sin llorar. Cuando necesiten ayuda, pipas, algo, a mí no me busquen,” declaró Von Bertrab.

La situación es crítica en la colonia Roma. Ya que en su plaza, donde diariamente cerca de 100 jóvenes realizan actividades, se inunda con cada lluvia, afectando no solo la infraestructura sino también la calidad de vida de los vecinos. “No es solo agua de lluvia, sino agua negra que acarrea todos los escurrimientos debido a que estamos en un nivel más bajo,” explicó Mayela.

A cuatro días de la última lluvia, algunas partes de la plaza aún permanecen sin luz debido a que los registros del alumbrado están llenos de agua. La dirección de alumbrado público ya ha sido informada, pero los colonos deben esperar a que el agua se seque para poder restablecer el servicio.

Von Bertrab ha sugerido que la única solución viable es la construcción de un vaso regulador similar al de Provitec, una medida que los colonos consideran, pero con reservas. “Indudablemente, preferimos tener el agua en la plaza que, en nuestras casas, pero necesitamos garantías de seguridad y compromiso,” subrayó Mendoza.

Finalmente, Mayela lanzó unas preguntas abiertas a las autoridades:

“El hecho de que nuestra colonia esté en un punto bajo en términos de niveles topográficos, ¿no nos hace merecedores de su atención y de soluciones? ¿Es aceptable la respuesta de ‘ustedes son un pozo y van a seguir siéndolo’ para nuestra triste situación?”

Los colonos de la Roma esperan respuestas claras y soluciones definitivas por parte de las autoridades municipales, mientras continúan organizándose para enfrentar las adversidades que trae cada lluvia a su colonia.