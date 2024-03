Voces femeninas se elevan en marcha 8M

Las asistentes a la marcha del 8M en la Laguna fueron recibidas en el Parque Victoria de Lerdo, en punto de las 3:00 p.m., con ritmos de hip hop y rimas hechas por mujeres laguneras. La selección de temas corrió a cargo de Ruido Desierto Entertainment, un proyecto dedicado a documentar y hacer registro de las culturas urbanas de la región, incluyendo grafiti, rap y otros sonidos alternativos. El playlist de ese momento consistía en una grabación en vivo que se planeó durante un año con raperas locales, como Nifer, Flash, Tu Segunda Madre, Sarah Disturbio, Libra Venegas y Risa Pincel, quienes en aquella ocasión se enfocaron en compartir en sus letras sus vivencias como mujer, ya sea como estudiantes, madres, trabajadoras o artistas.

Ambientada también con este género urbano, la artista circense Magdi Jugler apareció para presentar un espectáculo que incluyó aros de hula-hula y una esfera de cristal. Tras ocho años de haberse iniciado en esta disciplina, la joven reconoce que le ha resultado más difícil practicar últimamente porque tiene que equilibrar sus estudios con la maternidad; sin embargo, piensa retomar su arte para seguir experimentando sus capacidades corporales.

“Para mí es un desafío, porque siempre están juzgándote de que si no tienes buen cuerpo no eres artista de verdad, pero eso no tiene nada que ver; tiene que ver con tu ingenio, tu originalidad y con lo que sabes hacer”, destacó Magdi luego de su acto.

Algunos minutos después de las 4:00 p.m., el contingente partió rumbo a Gómez Palacio, animado por los ritmos de la batucada, una comitiva de chicas que se dedican a “hacer ruido” en las marchas feministas, alzando la voz con lemas como “mujer, hermana, si te pega no te ama”, “ni una más, ni una asesinada más” o “la que no brinque es macho”.

Marcha 8M en La Laguna (EL SIGLO DE TORREÓN / VERÓNICA RIVERA)

“Para mí la batucada es como volver a reconocer que las mujeres tenemos voz. Es gritar lo que sentimos, expresar lo que sentimos, y qué mejor manera de hacerlo que con cosas que tenemos en nuestra casa, con ritmos, con alegría y a veces hasta con mucha rabia”, expresó Jim, una de las integrantes de la comisión, entre la algarabía del inicio de la marcha.

Entre el contingente era posible ver a mujeres con ropa intervenida para expresar su apoyo al movimiento feminista, así como carteles de todo tipo, incluyendo algunos con ilustraciones realizadas por artistas visuales como Ana Banana, quien dedica buena parte de su obra a reivindicar a la mujer y revalorizar lo femenino.

Tampoco faltaron las chicas cuyo compromiso se expresa mediante la iconoclasia, es decir, la intervención del espacio público a través de grafiti y otras técnicas. En varios puntos estratégicos de la marcha se separaban del contingente para plasmar con aerosol consignas o símbolos feministas en monumentos, muros, camellones, etcétera, con el fin de hacer visible su lucha.

“Para nosotras significa poder representar a las mujeres en espacios que son también de nosotras, propagar lo que es todo el mensaje de la lucha feminista y seguir promoviendo que las demás mujeres se animen de igual manera a levantarse por sus derechos”, comentó una de ellas antes de volver a unirse a las demás, tras realizar una pinta en un muro de Gómez Palacio.

Cabe destacar que en esta ciudad hubo presencia de elementos policíacos masculinos, uno de los cuales pretendió aprehender a una de las iconoclastas, irrumpiendo en la marcha. Las mujeres alrededor reaccionaron de inmediato formando una cadena humana alrededor del agente y la joven, exigiendo su liberación. “Así nos cuidaran a nosotras”, cuestionaban varias de las inconformes. Finalmente el policía cedió a las peticiones de quienes lo rodeaban y soltó a la chica, que fue recibida con una mezcla de alegría y preocupación por sus compañeras.

El paso a Torreón ocurrió sin incidentes, y las miles de manifestantes fueron recibidas en Plaza Mayor por una mujer que esparcía el humo de su copal para que alcanzara a las marchantes. Se trataba de Ana Celia, una ama de casa que también toma como labor personal la sanación espiritual.

“Es una manera de sanar su alma, de todas aquellas mujeres que han sido lastimadas. Que el copalito llegue a su alma, a su corazón y a su espíritu. Yo creo que todas las mujeres de alguna manera hemos sido parte de alguna violencia, entonces tenemos pequeñas o grandes experiencias de haber sido lastimadas, y sé lo que es vivir con ese dolor de haber estado callada mucho tiempo”, explicó la sanadora.

Al llegar a Plaza Mayor, el destino final de la marcha, muchas de las asistentes comenzaron a intervenir el espacio escribiendo en el suelo el nombre de sus abusadores. La emoción estaba a flor de piel e incluso una de las mujeres no pudo evitar llorar al lado de uno de los testimonios de violación, probablemente recordando un abuso sufrido en el pasado.

Sin embargo, el ambiente de sororidad se dejó ver en el consuelo que se brindaban unas a otras y en el apoyo hacia dos madres que buscaban a sus hijos entre la multitud, a quienes finalmente encontraron ante la algarabía del contingente.

Para recibir a las mujeres de la marcha, la Escuela Municipal de Danza Contemporánea tenía planeada una pieza referente a la unión femenina, sin embargo, no fue posible para las bailarinas llevar a cabo su acto debido a que no había espacio suficiente, pues más de la mitad de la plaza había sido bloqueada con vallas, provocando descontento entre las manifestantes.

A un así, la inconformidad no pasó a mayores y jamás cesó el apoyo a las mujeres que exigieron justicia ante actos de violencia machista, desde acoso hasta feminicidios impunes. “Mujer, hermana, aquí está tu manada”, resonaba desde el corazón de todas a lo largo del recorrido, y ese mensaje probablemente haya trascendido a la marcha para permanecer como un legado de sororidad entre las laguneras.