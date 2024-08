Viven velada literaria con el libro Los Bowles

La noche de este miércoles, el legado de una de las parejas literarias más importantes del siglo XX envolvió las instalaciones de El Siglo de Torreón. El libro Los Bowles.

Lecturas y aproximaciones a la vida y obra de Jane y Paul, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y El Cerdo de Babel, fue presentado por sus coordinadores, los autores Julián Herbert y Sylvia Georgina Estrada.

El evento también formó parte del programa inaugural del Perímetro Origen, festival cultural que actualmente se efectúa en el centro histórico de Torreón. Fue Estrada quien comenzó el diálogo pasadas las 19:00 horas.

Habló del encuentro que Herbert y ella tuvieron con Los Bowles, ocurrido en una librería de libro viejo en Saltillo, en plena pandemia por covid-19. Allí encontraron varias obras de los autores. Indagaron en su contenido, conocieron sus perfiles, sus emociones, inquietudes, su esencia humana.

“Nos encontramos que había muchos libros sobre Jane y Paul Bowles”.

A raíz de eso, ambos autores organizaron entonces una serie de pláticas para abordar a la pareja estadounidense. Al proyecto se anexaron miembros del Seminario Amparán, académicos y otros autores.

Una de las grandes sorpresas fue la aportación de Martín Vela y las cartas que Paul Bowles le escribió a su padre, Marcelino Francisco Vela, a quien en 1944, mientras trabajaba en Nueva York, en el Programa Bracero, pudo conocer y entablar amistad con el autor de El cielo protector.

Estas cartas hacen de ‘Los Bowles. Lecturas y aproximaciones a la vida y obra de Jane y Paul’, un libro único, pues ninguna otra publicación en el mundo las tiene.

“Nos sentimos muy afortunados de que Martín Vela nos haya confiado estas cartas y, bueno, la familia de Martín y de Francisco están muy felices de que esta pequeña anécdota, que parecía que sólo significaba algo par ellos, significa mucho para muchas personas que somos seguidores de los Bowles”.

Los Bowles fueron una pareja que viajó por el mundo, pero que sin duda tiene un acento muy marcado en la ciudad marroquí de Tánger, donde ambos autores pudieron tener su acercamiento con el mundo árabe. Entre los ensayos incluidos en el libro, además de realizar análisis literarios, también abordan ciertos aspectos de la vida humana.

En algunos incluso se habla del derecho a la infelicidad. Otro habla de todos los sitios donde estuvo presente este matrimonio. Al preguntarles sobre la gran influencia que los Bowles han dejado en su vida, ambos autores se sinceraron:

“Leí toda la obra de Jane, leí todas sus cartas, también rastreé toda la obra de Paul, leí sus cartas, todas las cuestiones periféricas […] Después de leerlos, me hice muchas preguntas sobre el oficio, sobre la idea de ser escritor”, compartió Estrada.

“Sé que el ejercicio de leer a los Bowles me transformó, pero no podría decir exactamente cómo o hacia dónde, pero sé que hay una cosa que sí sé, y es que ustedes y nosotros pasamos unos meses muy duros, había mucha angustia, mucha zozobra, había el sentimiento de pelear ante una asechanza en el mundo que nos podía matar […] Lo que me dieron los Bowles fue una guía para atravesar ese mal”, indicó Herbert.

Cabe señalar que en el festival Perímetro Origen, que tendrá actividades hasta el 24 de agosto, participan otras instituciones culturales del primer cuadro de la ciudad como Casa La Morelos, el Museo Arocena, el Archivo Municipal de Torreón y el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE).