Viven concierto navideño con el ensamble de clarinetes Ehécatl

El Salón Claret de la Parroquia del Inmaculado Corazón de María vivió un concierto navideño y gratuito la noche del martes. Fue el ensamble de clarinetes Ehécatl, conformado por jóvenes talentos de la ciudad de Torreón, el encargado de ejecutar el programa a partir de las 20:00 horas.

Al escenario subieron los músicos Edgar Rubén Barrios Moreno, Alejandro Galaviz Barrón, Francisco Javier Gutiérrez Chávez, Jesús Emmanuel Torres Serrano y Fernando Guijarro Mora, director musical del ensamble y clarinetista de la Camerata de Coahuila.

La maestra Paola Carrillo participó anunciando las piezas y narrando la historia detrás de cada una de ellas. Se incluyeron obras como Los campanilleros (villancico popular andaluz), Prayer (Franck), Carol of the bells (villancico ucraniano), un popurrí navideño, Silent Night (Gruber), My love is always here (Desplat), el primer movimiento de la Sinfonía No. 25 (Mozart), Zarabanda (Händel), Preludio en re menor (Bach), Adagio en sol menor (Albioni y Giazotto) y Hallelujah (Händel).

A petición del público, el ensamble repitió la pieza Carol of the bells como encore.

El maestro Fernando Guijarro, en nombre del ensamble, compartió sus buenos deseos a quienes se hicieron presentes.