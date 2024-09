VIRAL: ¿Quién es el 'youtuber' Nikocado Avocado y qué pasó con él?

Luego de desaparecer por meses de los ojos de internet, el famoso y polémico 'youtuber' Nikocado Avocado ha tomado gran relevancia entre internautas al reaparecer con un drástico cambio en su físico.

Nicholas Perry, mejor conocido como Nikocado Avocado entre la comunidad de YouTube, es un creador de contenido ucraniano-estadounidense que en 2011 comenzó a subir videos donde mostraba su talento como violinista, además de otros enfocados en la cultura vegana.

Sin embargo, en 2016 la fama de Nikocado Avocado creció bastante cuando comenzó a adentrarse al 'muk-bang', una tendencia que por aquel tiempo era muy popular, sobre todo entre usuarios asiáticos, ya que se trata de videos donde los creadores de contenido se muestran comiendo grandes cantidades de comida.

El estilo de contenido del 'youtuber' cambió drásticamente, pues todos sus videos comenzaron a enfocarse en el 'muk-bang', lo cual además conllevo a un radical cambio en su físico, pues pasó de ser un joven delgado a ser una persona con sobrepeso.

Por muchos años se comenzó a correr el rumor de que Nikocado Avocado había empezado a padecer de enfermedades del corazón a causa de su drástico cambio de vida e incluso, en meses recientes se dijo que 'había muerto', pues por mucho tiempo no se supo más del 'youtuber'.

Nikocado Avocado está de regreso

Sin embargo, ayer viernes 6 de septiembre, la comunidad de internet se vio sorprendida cuando el mismo Nikocado Avocado compartió un nuevo video en su canal tras 7 meses de no dar señales de vida en la plataforma.

Con una máscara de oso panda, Nikocado Avocado apareció frente a la cámara para decir que 'había sido el mayor experimento social de su vida', hablando respecto a todos los rumores que se habían dicho sobre él en la red, calificándolos como 'interesantes' y comparando a los internautas con una granja de hormigas.

Al minuto y medio del video, el 'youtuber' se quitó la máscara para revelar su rostro, mostrando el gran cambio radical que ha tenido en su físico, pues perdió más de 100 de los 164 kilos que llegó a pesar.

"Hasta ayer las personas me decían gordo y enfermo. Hoy, he perdido 250 libras y les probé que estaban equivocados", comentó el 'youtuber' en su video titulado 'Two Steps Ahead' (Dos pasos por delante).

Además, para desmentir más rumores, Nicholas Perry mostró a su perico mascota, 'Sr. Noodle', del cual por mucho tiempo se dijo entre comentarios de internautas que 'Nikocado se lo había comido'.

La reaparición del 'youtuber' así como su radical cambio físico, está sorprendiendo a usuarios de internet, volviéndose una de las principales tendencias en redes.

Continuando con su contenido, Nikocado Avocado se mostró el resto del video consumiendo una gran cantidad de fideos junto a su mascota.