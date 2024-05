VIRAL: Joven se graba maquillándose para el funeral de su padre y la tunden en redes

De nueva cuenta una creadora de contenido se ve envuelta en polémica, pues se grabó haciendo un pequeño tutorial de maquillaje para el funeral de su padre.

Identificada como 'Soria Beauty' en TikTok e Instagram, la mujer se especializa en crear videos referentes a tutoriales y productos de maquillaje. Contenido que resulta bastante atractivo en redes sociales actualmente.

Sin embargo, Soria parece haber optado por unirse a una tendencia conocida como 'GRWM' que significa 'Get Ready With Me' (Prepárate conmigo), la cual consiste en maquillarse o vestirse para algún evento, siendo, en la mayoría de los casos, el funeral de algún familiar, amigo o conocido.

Por supuesto, las críticas contra Soria no se han hecho esperar, señalándola de 'insensible' por tratar como 'objeto de broma' o fuente de reproducciones la muerte de un familiar.