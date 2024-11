VIRAL: Encuentran la canción 'Más misteriosa de internet' tras 40 años

Una investigación que trascendió 40 años, siendo casi 20 de ellos en la web, por fin los esfuerzos de cientos de usuarios en todo el mundo dieron frutos, pues se ha encontrado la canción' Más misteriosa de internet'.

Conocida popularmente en la red como 'Like the wind' o simplemente 'La canción más misteriosa de internet', es un tema musical en inglés que fue grabado en un casete durante el año 1984 por un hombre conocido como Darius S, mientras la canción era reproducida junto a otras en el programa de radio alemán 'Musik Für Junge Leute' (Música para jóvenes) de la estación Norddeutscher Rundfunk.

Aunque nunca supo cuál era su nombre ni tampoco quién la cantaba, Darius S. la conservó en el casete hasta que en 2004, su hermana, Lydia H., le obsequió una página web donde él compartió las canciones que había guardado 20 años atrás.

La curiosidad por saber quiénes estaban detrás de la misteriosa canción comenzó en el 2007, cuando Lydia se dio a la tarea de compartir la canción en otros sitios web con el fin de identificar a su cantante.

Desde entonces lo que comenzó como una simple duda de un fan, se convirtió en una exhaustiva investigación por parte de cientos de personas en internet, pues incluso han formado comunidades y foros exclusivos con el fin de encontrar al autor original de la canción .

El caso de la canción 'Like the wind' o 'La más misteriosa de internet', también recibió un artículo especial en la revista Rolling Stone.

El misterio se acabó

40 años después, en días recientes, por fin la comunidad de internet dio con la misteriosa canción, develando así a sus autores y también su verdadero nombre .

Y es que un usuario en Reddit, bajo el nombre de 'Marijn1412', compartió un post en el que contó que hace unas semanas estaba revisando un viejo artículo de periódico en el archivo de Nordwest Zeitung sobre las bandas que habían tocado en el Hörfest, evento musical que se celebra en Alemania desde 1983.

En dicho artículo se hablaba de una banda llamada FEX, la cual estaba volviéndose popular gracias a que mezclaban rock con wave y pop.

'Marijn1412' reconoció a uno de los integrantes, quien también formó parte de una banda llamada Phret. Tras conseguir ponerse en contacto con él para pedirle que le enviara canciones que hizo en aquella época con FEX y Phret, se encontró entre éstas la famosa 'Like the wind' o más bien 'Subways of your mind'.

Subways of your mind (FEX).

"Después de que le respondí por correo electrónico que la canción era en realidad una "canción perdida" bastante famosa, me pidió que no la hiciera pública hasta que hablara con los antiguos miembros de su banda. Mientras tanto, la canción se registró en GEMA y la gente se enteró de ella. Pero me alegra decir que los miembros de la banda aceptaron que la hiciera pública. Así que aquí está", escribió 'Marijn1412'.