VIRAL: Colegio católico festeja Día de las Madres con 'strippers'

La celebración por el Día de las Madres en un colegio católico se ha vuelto blanco de polémica en redes sociales, luego de que se filtraran videos que exhibe a un grupo de 'strippers' como parte del festejo.

Ocurrió en Hermosillo, Sonora, donde el Colegio San Agustín del campus Puerta Real, presuntamente optó por celebrar a las mamás con un grupo de 'strippers'.

"Gracias Isa por el festejo, estuvo excelente, no se quién fue el ocurrente que se atrevió a tanto, sin miedo al éxito, soy su fan nos divertimos mucho (yo no soy de andar viendo encuerados pero me divertí mucho viendo a las mamás como locas) Muchas mamás no nos conocíamos y allá bailamos juntas eso fue bonito, sin tabúes ni morbo, la convivencia y lleno de personal cuidándonos (espero que también se luzcan con el festejo del día del maestro se lo tienen bien merecido y sin excepción personal de limpieza) También gracias por considerar el entrar a las 9 am hoy, comentario de mi hija, ojalá siempre entráramos así", escribió una de las madres de familia en una publicación de redes sociales.

Aunque las reacciones han sido diversas, proliferando comentarios divertidos respecto al festejo, otros se han dedicado a criticar al colegio por la celebración.