Violencia tardaría 35 años en resolverse, admitió Felipe Calderón a Pepe Aguilar | VIDEO

La conductora Adela Micha entrevistó a Pepe Aguilar y a su hija Aguilar para el canal de YouTube La Saga y durante el programa se tocó el tema de la inseguridad donde lo relevante fue la mención que hizo el intérprete a comentarios del expresidente Felipe Calderón cuando estaba en el cargo, en donde insinuó que tardaría 35 años en resolver la violencia.

La periodista lo interrumpió brevemente para profundizar en el tema y cuestionar si realmente tardaría, acto seguido, Pepe Aguilar recordó que la conversación prosiguió de la siguiente forma:

-Señor, no me diga eso, por el amor de Dios, cómo 35 años.

-Y son datos como medio optimistas.

El cantante continuó el diálogo con Micha y dijo “obviamente yo soy un civil, soy un cantante, lo que me haya dicho a mí no es algo oficial, pero es mi amigo y como amigo platicaba eso. Ahora lo estoy viendo porque en 20 años esto todavía no se acaba".

Previamente, Adela Micha y él habían hablado del origen estadounidense de Aguilar, quien manifestó "todo tiene sus dos caras" hablando de lo bueno y malo que tienen México y Estados Unidos, aunque dejó en claro ser más mexicano que “el jarabe tapatío, el mole y el tequila que te estás tomando".

La entrevistadora habló de la violencia que se vive en Zacatecas, mientras que el cantante puntualizó en que otros estados tienen una situación similar porque ‘se salió de control’.

Pepe Aguilar señala que en México aumentan los adictos

"Estados Unidos con 40 y tantos millones de adictos, pues pérate, osea, lo malo es que ya en México también nos estamos convirtiendo también en adictos", señaló el compositor.

Ante una mención del fentanilo, le restó importancia advirtiendo "y lo que falta". Para añadir, "más bien hay que atacar el problema, es decir, como lo que le decía a mi coach, oye fíjate que voy a empezar una dieta; 'te va a funcionar', pero cualquier dieta funciona el problema no es saber qué dieta te funciona, el problema es saber porqué estás como estás”, concluyó.

La entrevista se realizó el pasado 22 de febrero.