Vigila Contraloría Municipal de Monclova a funcionarios en elecciones

Personal de la Contraloría Municipal de Monclova fue capacitada para vigilar y sancionar a funcionarios púbicos del Ayuntamiento que utilicen vehículos o recursos de la presidencia para fines políticos, o que participen actividades de campañas en horario de trabajo.

Jesús David Berrones Celestino, Contralor Municipal, explicó funcionarios de varios departamentos recibieron talleres de responsabilidad.

Expuso que serán vigilados igual que los equipos y las unidades automotrices del Ayuntamiento. “Por cuestiones operativas hay vehículos en uso que no pueden ser parados. Pero se resguardan los que no requieren ser usados fuera de horario” explicó.

Realizar actividades partidistas en horario de trabajo o utilizar equipos y materiales de la presidencia para apoyar a algún candidato es desvío de recursos, explicó.

Agregó que la Contraloría vigilará los recursos materiales y humanos para garantizar que no serán utilizados durante la campaña con fines electorales. “Ya saben (los funcionarios y servidores públicos) lo que no pueden hacer. No van a tener el pretexto de que no se les dijo” advirtió Berrones Celestino.

Agregó que además de ser turnados a la autoridad competente, se les iniciará a nivel municipal un procedimiento administrativo y suspensión de trabajo. Explicó que las sanciones van desde despidos, inhabilitación a puestos públicos, multas económicas y hasta cárcel.