Juvestudio da mensaje desde las Nieves Chepo de Torreón | VIDEO

El arquitecto y creador de contenido, Juve3dstudio, estuvo recientemente en la ciudad de Torreón para impartir una conferencia sobre su especialidad en creación y diseño de viviendas, situación que aprovechó para rememorar algunos episodios de su infancia.

Desde su perfil de TikTok, Diego Alejandro Alvarado de León, mejor conocido sólo como Jueve3dstudio, mandó un mensaje desde las tradicionales Nieves Chepo de Torreón rememorando parte de su infancia.

Y es que el originario de Saltillo contó que su familia materna es de esta ciudad, por lo que cuando era niño su abuelo solía llevarlo a él y sus hermanas a las Nieves Chepo ubicadas frente a la Alameda de Torreón, aunque él no podía disfrutar tan libremente de la nieve debido a que de pequeño padecía de problemas en sus bronquios, por lo que solían comprarle otro dulce en una farmacia cercana.

Al verse en Torreón y en un lugar que le trajo agradables recuerdos, aprovechó para enfatizar en la importancia de la nostalgia y cómo muchas veces esto se vuelve un factor importante para un negocio.

"Esta nieve me costó 40 pesos, pero no sabe a cajeta, sabe a infancia, sabe a recuerdos, sabe a niñez, sabe a familia. Y eso es realmente lo que vale, lo que realmente tiene valor en la vida. No tanto el valor económico, porque repito, sólo lo barato se compra con el dinero. La gente que en verdad es millonaria es la que puede con 40 pesos volver a despertar un recuerdo de la infancia".