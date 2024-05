Vida campirana

El próximo viernes celebramos una de las fechas más bellas e importantes del calendario en México y es que este viernes es 10 de mayo es “El Día de la Madres”, una festividad única en la que por tradición es motivo de la clásica reunión familiar, en donde el centro de atención son las benditas madres, esos maravillosos seres generadores de vida, quienes no importando su condición han sostenido con amor por 9 meses a ese hijo que pronto llegará a sus brazos para estar con él dulcemente atada de por vida, velando por su seguridad y salud.

Es el 10 de mayo sinónimo de amor y ternura y no hay ser en este mundo que todo lo dé a cambio de nada por aquel quien es parte de ella misma, ella que todo perdona aun en esas situaciones de tristeza, olvido e indiferencia que muchas veces dan a ella los hijos… ¡¡¡Que pesar!!! Pero es realidad; afortunadamente en la mayoría de los casos la madre aún es respetada y se le venera como el ser máximo porque ha sido por gracia de Dios quien nos ha dado la vida.

El día de la madre se festeja en todo el mundo en diferentes fechas; pero en México lo celebramos el 10 de mayo desde 1911, pero fue hasta 1922 cuando se habría institucionalizado por iniciativa del director del Excélsior, Rafael Alducín.

¿Sabía usted estimado lector que el primer monumento a la madre enMéxico se encuentra en Cd. Lerdo, Dgo.?... pues bien, este monumento fue construido en el parque Victoria de esta bella ciudad lagunera y tuvo su origen en el año de 1925, con la finalidad de instituir un día para homenajear a las madres, pero fue hasta 1928 cuando se constituye un comité pro-monumento, fueros los lerdenses quienes propusieron como día nacional el 10 de mayo para festejar el día de la Madre, fecha la cual empezó a generalizarse en todo el país después de 1932, en 1936 se puso la primera piedra; un año después quedó asentada la escultura de una mujer que sostiene a sus dos hijos en su regazo en un pedestal, la cual fue inaugurada el 10 de mayo de 1937, es así como tiene Lerdo este bello monumento y como ya lo había mencionado, el primero en México para honrar a las madres.

Actualmente se han perdidomuchas tradiciones que solíamos disfrutar para homenajear a lasmadres como son las tradicionales mañanitas, que grupos de muchachos se juntaban en la noche del 9 de mayo para llevarle gallo a cada una de las madrecitas, estas y muchas cosas buenas como el responderle a nuestramadre-mandeal delegarnos algúnmandado o faena, esa respuesta de “mande” era sinónimo de subordinación ante la autoridad de la madre.

A continuación, una bella reflexión que deseo compartir con mis gentiles lectores alusivo a esta fecha y cuyo autor es anónimo.

El Ángel

Cuenta una antigua leyenda que un niño que estaba por nacer le dijo a Dios:

Me dicen que me van a enviar mañana a la tierra ¿Pero cómo viviré tan pequeño e indefenso como soy?

Entre muchos ángeles, escogí a uno para ti, que te estará esperando. Y él te cuidará.

Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír. ¿No basta para ser feliz? -Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás sus manos y serás feliz. ¿Cómo entender lo que la gente me habla, si no conozco el extraño idioma que hablan Los hombres? T

u ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar y con mucha paciencia y cariño te enseñará a hablar.

¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo? -Tu ángel juntará tus manitos y te enseñará a hablarme.

He oído que en la tierra hay hombres malos, ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá aún a costa de su propia vida…

Pero estaré siempre triste porque no te veré más Señor.

Tu ángel te hablará de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia,

Aunque yo siempre estaré a tu lado.

En ese instante, una gran paz reinaba en el cielo, pero se oían voces terrestres, y el niño, presuroso repetía suave:

Dios mío, si ya me voy, dime su nombre, ¿cómo se llamará mi ángel? S

u nombre no importa, tú le dirás: MAMÁ.

Deseo de todo corazón que esta reflexión sirva a aquellas personas que tiene la fortuna de tener aun a su madre y la valoren aun más; Quiero mandar también un saludo muy especial a todas las madres que están privadas de su libertad, aquellas que viven olvidadas de sus hijos en asilos, aquellas que son juzgadas por tener una actividad diferente para mantener a la familia, también aquellas que están pasando momentos difíciles de salud en algún hospital… en fin… es momento también para recordar a nuestras madres que ya están con nuestro creador y que cada día se presentan en los luminosos rayos del sol y cada anochecer en la más brillante estrella y que nos dice así nuestra madre dulcemente no temas hijo (hija) estoy aquí con Dios cuidando de ti.

Deseo que este día tan especial con motivo del día de la madre no nos fijemos en lo que hay en el centro de la mesa, sino todo lo que está alrededor que es la familia junto al ser amado motivo de esta celebración, a ella que todo lo ha dado, a ella que es un amor incondicional, la que nunca ha mentido cuando a sus hijos dicen “los amo”, a ella que gustosa daría la vida por sus hijos, a ella a quien Dios mando para ser ese maravillosa persona quien de por vida será nuestra guía, nuestra luz y nuestra alegría, a ella quién es irremplazable y a pesar de los años y de ir perdiendo fuerzas, solo el amor de madre le inyecta vitalidad para continuar siendo el soporte principal de la familia; especialmente para aquellas madres que han sabido conjuntar en una sola persona ser madre y padre a la vez; A todas las madres sin distingos MUCHAS PERO MUCHAS FELICIDADES y Dios nos bendiga siempre para continuar en esta noble, ardua y compleja tarea pero muy satisfactoria de sacar a los hijos adelante a pesar de las circunstancias que se presenten en la vida y es de nobles reconocer que como la madre ninguna. Y por esa razón quienes somos madres agradecemos a Dios por habernos escogido para dar vida no importando el dolor que se transforma en una placentera y permanente dicha de brindar amor.

Que este 10 de mayo abunden los besos, los abrazos y todo el cariño para las madres, porque eso sin duda, será su mejor regalo.

Y como siempre al finalizar, una bella reflexión para meditar.

“Ningún idioma puede expresar el poder, belleza y heroísmo del amor de una madre”. (Edwin Chapin) Poeta, predicador, filósofo estadounidense 1814-1880.

FELIZ DOMINGO PARA TODOS

COMUNICAR ES SERVIR

[email protected]