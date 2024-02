Vida Campirana

DÍA DEL AGRÓNOMO Y PODA DE ÁRBOLES

El próximo jueves 22 de febrero se conmemora en México el "Día del Agrónomo", teniendo como antecedente que el 22 de febrero se fundó la primera universidad dedicada a la Agricultura y fue precisamente un 22 de febrero del año 1854, cuando se instituyó el "Día del Agrónomo", y como una forma para celebrar la remembranza al nacimiento de la primera universidad de educación agrícola, "Escuela de Agronomía de San Jacinto", antecesora de la Universidad Autónoma de Chapingo, esta universidad fue creada en el año de 1845, fue la primera en su tipo en América Latina, gracias a la voluntad y la visión del licenciado Benito Juárez García, que en aquellos años era el presidente de la República, y se la encargó a uno de sus principales colaboradores, Melchor Ocampo, quien fungió como ministro de gobernación. En nuestro país, desde entonces los agrónomos han contribuido a que la tierra produzca sus frutos, enriqueciendo el conocimiento tradicional de los campesinos con la aplicación de técnicas modernas; el mundo se encuentra en una necesidad urgente de producir alimentos en calidad y cantidad suficiente para abastecer de estos a la humanidad y a la ganadería y no es reconocida como debieran por autoridades y sociedad; hoy el campo requiere de estos importantes profesionales que cada día se enfrentan a retos cada vez más importantes, como es el cambio climático y la problemática derivada de éste, como lo es la escasez de agua, la resistencia de plagas, la contaminación del suelo, solo por mencionar algunos; por esta y muchas razones yo valoro el esfuerzo de mis hermanos agrónomos, quienes deberían estar en mayor comunicación con los productores del campo para gestionar apoyos, resolver aspectos técnicos y ser en sí su asesor de cabecera, para que el campo Mexicano resurja y vuelva a ser productivo como antes.

México cuenta con instituciones universitarias con estudios en agronomía, agricultura orgánica, mecanización, fruticultura, horticultura, administración, irrigación, recursos forestales, zootecnia, procesos ambientales, entre otras más; de todas estas prestigiadas instituciones han egresado muchos ingenieros agrónomos que son orgullo en las áreas de su especialidad. La carrera de Ingeniero Agrónomo en sí es mucho más que eso, porque es entregar su vida y alma para entender a la madre tierra, así como a las plantas y animales, todos en su propio lenguaje y sobre todo velar por el bienestar de los productores agrícolas, que en su diario acontecer hacen su mejor esfuerzo por producir el campo aún y con todas sus limitaciones. Ojalá que dentro de los planes de los gobiernos federal, estatales y municipales, siempre incluyan empoderar al sector primario como lo es la producción de alimentos, que cada vez es más compleja y siempre apoyar también las carreras enfocadas al campo, como lo es la ingeniería agronómica en sus diferentes especialidades y así nuestros profesionistas y productores del campo no tengan que emigrar hacia fronteras fuera de México… valoremos la preciosa actividad de los Ingenieros Agrónomos, que desde muy temprano se entregan para llevar a nuestra mesa el fruto de su trabajo, de los productores y de nuestra madre tierra… ¡Felicidades a todos los Ingenieros Agrónomos este 22 de febrero, en que estarán de manteles largos en todo el país, en este día tan especial!, ¡Felicidades a todos mis hermanos, que juntos estamos en este camino que está ligado por nuestras profesiones!

PODA DE ÁRBOLES

A propósito que estamos aún en el mes de febrero y a casi un mes de que inicie la primavera, quiero recordarles nuevamente la importancia de realizar la poda de formación de los árboles, ya que esta poda deberá hacerse antes de que entre la primavera, en que comienza la brotacion del follaje. Amigo lector, es importante encomendar esta actividad a una persona conocedora y que utilice las herramientas adecuadas para tal fin… lamentablemente he visto con gran tristeza como la mayoría de estas malamente llamadas podas no son más que talas de estos árboles, que traen como consecuencia daño, y que en muchos de los casos estos árboles llegan a morir, tengamos presente que el mundo estamos muy necesitados de la riqueza forestal, representada por todo tipo de árboles que nos dan infinidad de beneficios como la producción de oxígeno, captan el dióxido de carbono, sombra, son refugio para la fauna silvestre, nos dan frutos, embellecen el paisaje, y muchos beneficios más, por todo esto cuidemos los árboles que son los únicos seres vivos que podrán salvarnos del cambio climático, del calentamiento global y que nos defienden de la contaminación ambiental… si es usted propietario de al menos un árbol, permítame preguntarle, ¿ya realizó la poda de formación?, si no lo ha hecho, apresúrese antes de que la brotación del follaje inicie con la primavera y si ya realizó la poda y lo hizo de manera correcta, quiero felicitarle porque un árbol es una parte importante en la naturaleza y su cuidado está en nuestras manos… por cierto, las recientes lluvias que se han estado registrando, han propiciado que la humedad de la tierra esté receptiva para la plantación de árboles, vamos todos a plantar muchos, donde estos hagan falta y darle seguimiento en sus cuidados.

Y como siempre al finalizar, un mensaje para meditar.

"La agricultura, para un hombre honorable y de alto espíritu, es la mejor de todas las ocupaciones y artes, por medio de las cuales puede procurarse el sustento".

Jenofonte (Filósofo, historiador de la antigua Grecia).

Feliz domingo para todos.

"Comunicar es servir"