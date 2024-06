Victoria difícil de entender

Nada fácil resulta entender la victoria arrolladora de Morena y su candidata Claudia Sheinbaum si recordamos las fallas del régimen como la violencia que está a punto de cobrar 200 mil homicidios, el crecimiento lento de la economía, los escándalos de corrupción y el derroche de recursos en proyectos como el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya.

Primero digamos las razones que no son válidas para explicar este triunfo.

Los simpatizantes de Morena no acudieron a votar en masa para avalar a López Obrador y su proyecto de nación. El mandatario mantiene amplia popularidad, pero no para atraer a las urnas a millones de ciudadanos como ocurrió en el 2018.

Tampoco fue una demostración de poderío de la aspirante presidencial Claudia quien a decir verdad no cuenta con el arrastre de su jefe máximo. La ex gobernadora de la Ciudad de México tuvo un desempeño aceptable en su campaña, pero no fue brillante ni arrollador.

No se trata de un mega fraude electrónico maquinado por expertos en cibernética. Sin descartar que podrían descubrirse graves irregularidades en los próximos días, las elecciones del 2 de junio han sido avaladas por expertos como Lorenzo Córdova y observadores internacionales de prestigio. Las encuestas adelantaron también la holgada diferencia.

Adjudicar la copiosa votación de 33 millones para la candidata morenista a errores de la oposición y a una mala campaña de Xóchitl Gálvez no sería del todo justo, la hidalguense sumó más de 15 millones de sufragios en escasos seis meses de campaña, casi el 30 por ciento.

Lo que sí abonó al contundente éxito de Morena fue una serie de hechos que a continuación citamos.

La campaña intensa y casi diaria de López Obrador a favor de Morena y en contra de la oposición durante el sexenio logró sus objetivos. Miles de ciudadanos le creyeron a AMLO su cuento de que los buenos eran ellos y los malos los del PRI, PAN y los llamados conservadores.

Fueron sin duda muy efectivas algunas campañas para desprestigiar a los gobiernos del pasado con temas como el avión presidencial, el arresto de Genaro García Luna, "la guerra contra el narco" de Felipe Calderón, el escándalo Odebrecht de Emilio Lozoya y más recientemente el caso Coahuila del presidente del PAN, Marko Cortés.

Los vastos programas sociales, el incremento notable del salario mínimo, la fortaleza del peso, el bajo desempleo y el control de la inflación fueron decisivos el pasado 2 de junio. El pueblo mexicano ha recibido más dinero en los últimos años y está convencido de que Morena les brindará más apoyos en el siguiente gobierno.

Hay que reconocer que el gobierno de AMLO encontró o copió una fórmula para repartir dinero a manos llenas a los más necesitados sin afectar hasta el momento a la macroeconomía. Los priistas inventaron el modelo de repartir despensas y regalar servicios al por mayor, pero no efectivo como hábilmente lo hizo el actual gobierno.

Finalmente hay que incluir en la lista la intervención del crimen organizado que ha estado muy cerca de los gobiernos morenistas y participó sin duda en las campañas del 2024. De alguna manera la delincuencia ha impulsado a la población a votar por sus aliados y han sido escuchados ya sea por temor o por conveniencia.

El resultado electoral aplastante a favor del partido en el poder es sumamente riesgoso para el futuro de México. Morena tendrá prácticamente mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso y quedará al frente de por lo menos 24 gubernaturas, entre ellas su nueva joya Yucatán.

Esto significa regresar a los tiempos de un partido dominante, bajo este panorama será muy fácil que el nuevo gobierno retome el autoritarismo, la prepotencia y la soberbia política del pasado.

Sin embargo, la esperanza que vemos como un sueño es que el futuro régimen gobierne para todos, intente unificar al país y deje a un lado las ocurrencias, fobias y polarización de Andrés Manuel López Obrador. Que Dios nos escuche.

NOTICIA FINAL…

Uno de los más afectados en las urnas fue Movimiento Ciudadano en Nuevo León donde perdió la alcaldía de Monterrey, diputaciones federales y locales. Luis Donaldo Colosio Riojas llegará al Senado por la vía plurinominal y no por votación directa como se esperaba. El responsable de tal desastre se llama Samuel García por su gobierno caprichoso que llegó al extremo de intentar imponer a su esposa como alcaldesa de la capital, ni en los peores tiempos del PRI se veían tales excesos.