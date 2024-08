Vicepresidente de AMHMC desmiente a Secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC) en Saltillo, desmiente a la Secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos, respecto a cifras en cuanto al periodo vacacional, pues la que presenta en la actualidad, son del 2020.

Según manifestó el vicepresidente de la AMHMC, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, la “secretaria” de Turismo, Cristina Amezcua no sabe nada, pues dijo que en las vacaciones de verano se tuvo una derrama económica de casi mil 250 millones de pesos.

“Esa cifra la sacamos en el 2020, o sea, anda a mil cuadras del desfile, todas comienzan igual, pero a final de cuentas los que saben son los hoteleros. Dice que el cien por ciento de los Pueblos Mágicos estuvieron llenos, si le creo, pero no especifica, tiene que decir que los fines de semana están llenos, no dudo, pero entre semana no, de miércoles, domingo, quizás, pero lunes y martes está bajo”, expuso.

Afirmó que se tuvo una ocupación en promedio de un 58% en todo el estado, y fueron 52 días de vacaciones en total.

Añadió que Muzquiz registró un 52%, General Cepeda 60%, Arteaga 80%, Piedras Negras 56%, Torreón 40%, Monclova 42%, Región Sureste 58%, Acuña 45%, Parras de la Fuente 70%, Cuatro Ciénagas 80%, y Monclova 46%; en total si se divide entre 11, da un 58% de ocupación hotelera en el estado.

“Para que se den una idea, nosotros tenemos los pelos de la burra en la mano, no andamos investigando si sí o que no, que le ponemos o lo maquillamos, siempre antiguos secretarios como Azucena u otros, sacaban números alegres y a la hora de pagar el impuesto sobre hospedaje decían que eso no fue. Pero espera, si tú dijiste que estos son los números, pues paguen; pero incluso no nos están pagando lo que deben pagar”, sostuvo.