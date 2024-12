VIBREMOS POSITIVO

LA MAGIA DE APRENDER DE LOS ERRORES: UN CAMINO HACIA LA EVOLUCIÓN PERSONAL

Aprender de los errores no es un fracaso, sino una oportunidad de crecimiento. El Sistema Isha nos invita a movernos a la acción, a dar el cien por ciento y a evolucionar a través del auto-descubrimiento y la claridad interior. No importa cuántas veces tropecemos, lo importante es la transformación y el flujo constante de la vida. Descubre cómo el Sistema Isha te puede ayudar a convertirte en conciencia en acción y a vivir plenamente. Visita nuestra página para más información sobre nuestras actividades y retiros transformadores.

APRENDER Y EVOLUCIONAR

Los seres humanos cultivamos el miedo a cometer errores, y agregamos tanta tensión frenando nuestra creatividad y voluntad para no cometerlos, que no nos damos cuenta que en verdad todas son experiencias, experiencias a través de las cuales aprendemos y evolucionamos.

Lo ideal sería no preocuparnos por cometerlos, sino vivir la experiencia sin tensiones ni auto-castigos, en apertura absoluta hacia la transformación. Cada paso que damos diciéndole sí a la vida y a la aventura de experimentar lo que la vida nos trae, es ilimitado, y hay una multitud de aprendizajes posibles. Podemos permitirnos cometer miles de errores, porque no son errores en realidad, sino experiencias de aprendizaje. Al dar pasos y entrar en acción, empezamos a crear, y si a esto sumamos nuestro desarrollo siendo conciencia en acción, nos producirá una riqueza de experiencia y transformación ilimitada; lo más importante es permitir esta evolución, el auto-descubrimiento que este abrazar la experiencia nos va regalando, porque la vida es una maestría, que en su proceso podemos aprender a celebrar, pues la conciencia vibra en amor, vibra en dicha y danza en divina transformación.

CAMINANDO HACIA EL EMPODERAMIENTO

Hay tantas cosas por experimentar, tantas cosas por hacer, tantas cosas por intentar, tanto por crear. Pero si nos quedamos atrapados en nuestra pequeña cajita segura, nada sucede. Nada evoluciona, nada cambia, nada se experimenta. Es esencial siempre darnos totalmente en lo que hacemos, enfocarnos, convertirnos en conciencia en acción y hacerlo al cien por ciento. Y si no nos gusta, cambiamos. Todas estas experiencias son lo que la vida es, de lo que la experiencia se trata, y en su trayecto, el empoderamiento que nos lleva a la excelencia va fluyendo.

SIENDO TRANSPARENTES CON NOSOTROS MISMOS, PARA VER LA MAGIA

A medida que vivimos nuestras experiencias, algunos de nosotros nos damos cuenta de que algo nos falta, de que nos hemos convertido en víctimas de lo externo: de nuestras programaciones mentales, de nuestro país, de nuestro sexo, de nuestra familia, del presidente, o de lo que sea. Pero una vez que asumimos la responsabilidad de nuestro sentir, descubrimos todo aquello que no nos permite vibrar en armonía, y pensando las facetas que el Sistema Isha nos enseña, sensibilizándonos, hablando nuestra verdad, conociéndonos y abrazando lo que en nuestro interior vibra, logramos movernos siendo conciencia en acción, damos todo al cien por ciento alineados y transparentes, y es ahí cuando comienza la magia. Pero tiene que ser desde dentro. Porque si no somos conciencia en acción, si no estamos evolucionando, estamos dando vueltas en círculos guiados por las limitaciones aprendidas desde nuestra mente, desde nuestra personalidad, sin salir de lo ya conocido.

DECIDIR EL CAMBIO

Los seres humanos a menudo tardan mucho en aprender. Si un animal toca una cerca eléctrica, no lo vuelve a hacer otra vez. Pero un ser humano sigue probando. Hacemos lo mismo con nuestras programaciones mentales, repitiendo lo mismo una y otra vez, especialmente aquello que nos lleva a sufrir. Hasta que decidimos cambiar. Y es así como funcionamos: los seres humanos podemos elegir y es ahí donde yace nuestro poder. No importa si lo hacemos cien veces o mil veces: nunca hemos hecho nada mal, porque estamos aprendiendo y evolucionando.

CONCIENCIA EN ACCIÓN

Finalmente, debemos regresar a nosotros mismos y apreciar ese cambio. Utilizar los pasos del Sistema Isha, el método de autoconocimiento que enseña Isha Judd, nos facilita el observar la cantidad de pensamientos, preguntas, dudas e ideas que tenemos en nuestra cabeza creando confusión y drama y circulando en automático. Entonces, cuando por fin podemos ver que no somos nuestros pensamientos, comenzamos a desarrollar nuestra experiencia de silencio interno y a nutrir claridad, un darnos cuenta, y mediante la faceta, una frase poderosa que se usa en la práctica introspectiva del Sistema Isha Judd, un paulatino elegir. Y así vamos convirtiéndonos en conciencia en acción, en amor incondicional, confiando en nosotros mismos y explorando nuestras vidas, soltando nuestros apegos, abriéndonos, floreciendo y fluyendo.

