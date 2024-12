VIBREMOS POSITIVO

COMO HACERNOS LA VIDA UN POQUITO MÁS FÁCIL.

He leído y escuchado una y otra vez la frase "Somos lo que pensamos y atraemos lo que realmente creemos". Y creo con todo mi corazón que es real, y no, no digo que tengamos la capacidad mágica de pensar algo y hacerlo realidad, de lo que si estoy segura es que nuestros pensamientos, nuestras creencias y muchas veces también nuestro estado de ánimo, tienen la capacidad de influir en nuestros actos y estos actos modifican las cosas que nos iban o no a suceder; ese poder sí que lo tenemos.

Es por eso que se nos repite una y otra vez la importancia de pensar positivo, pues estoy 100% segura que una persona que tiene pensamientos positivos es capaz de ver, de actuar y de atraer cosas positivas a su vida.

Con lo anterior no estoy diciendo que tenemos que vivir toda nuestra vida como si estuviéramos en el carnaval de Brasil, lo que quiero decir es que tratemos de verle el lado positivo a todo lo que nos pasa, ya sea algo bueno o algo no tanto; y de ser posible buscar un aprendizaje en cada situación que se nos pone en frente.

Por eso me puse a pensar y una vez más me gustaría compartir con ustedes mi gran sabiduría (nótese mi sarcasmo) que sin lugar a dudas puede hacernos a todos la vida un poquito más fácil cuando a simple vista no pareciera que eso fuera posible:

1. Nunca dejemos que el sol nos haga sentir cansados, si bien muchas veces el calor (como el que estamos viviendo estos días) nos abruma y nos pone de mal humor, entendamos que hay gente que no ve nunca la luz del sol, literal y metafóricamente; Por eso, al contrario, agradezcamos que tenemos el privilegio de ver salir el sol cada día. Con lo anterior y siendo más específica quiero decir que agradezcamos siempre, hasta por lo que damos por hecho.

2. Cuando tengamos un problema, no le demos tantas vueltas, lo mejor es enfrentarlo con determinación y optimismo, seguramente de esa situación saldremos más fuertes, mas grandes y un poquito mas inteligentes.

3. Si vamos a amar, no dejemos que los fantasmas de nuestro pasado nos atormenten y conviertan nuestras nuevas relaciones en una pesadilla, pensemos que cada relación que tuvimos en el pasado nos dejó aprendizajes, que seguramente nos hacen ser la persona que esta nueva etapa de nuestra vida requiere que seamos.

4. Cuando te encuentres solo en tu mundo, inmerso en tus propios pensamientos, busca dentro de ti, de tu mente y de tu corazón, y solo así encontraras la respuesta correcta para ser la mejor versión de ti mismo siempre.

5. Se va a escuchar muy trillado, porque esta frase la vemos hasta en las tazas del café, pero: No dejes que el mundo cambie tu sonrisa, y haz que sea tu sonrisa quien cambie al mundo; Nunca minimicemos el poder que sonreír tiene tanto para nosotros mismos como para la gente que nos rodea; puede ser que tu sonrisa sea el rayo de esperanza que otro necesita para seguir adelante.

6. Los peores temores son los que viven dentro de tu mente, el decir: "No lo lograré", "Es muy difícil" o "No es para mí", son frases que usan los que no están dispuestos a darlo todo por ser exitosos.

7. Si tienes un sueño, persíguelo, ya que solo así te darás cuenta si puedes hacerlo realidad.

8. Pero sobre todas las cosas, Nunca creas que lo que te pasa a ti es algo que el destino tenía que darte. Ya que el destino no nos hace a nosotros, somos nosotros quienes hacemos nuestro destino; Apunta tu mirada a lo más alto y atrévete a imaginar lo inimaginable, a veces hay que aprender a correr antes de aprender a caminar. Solo ten cuidado, que la prisa no te lleve a hacer cosas de las que puedas arrepentirte.

9. Y, por último, si piensas vivir sin límites, recuerda que siempre habrá una consecuencia para cada acción, sin importar si la consecuencia es buena o mala debemos saber que a cada acción existe una reacción y estar dispuestos a asumirla con responsabilidad.

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vengavibremospositivo y @yad.rajamim, escribenos a [email protected]