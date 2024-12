VIBREMOS POSITIVO

BESO DE DESPEDIDA

Te conocí explorando el mundo, explorándome a mi.

Libre, joven, prisionero de mi mente, de mis miedos.

Me envolvió tu color verde, tus playas, tus montañas, tus volcanes.

Mi inexperiencia, mi curiosidad, mis ganas de vivir todo.

Y sin pensarlo decidiste, regresarme justo un par de a;os después.

Enamorado del amor, ilusionado de una ilusión, me deje llevar.

Construí, junto con ella, un inmenso castillo de arena.

Alto, grande, imponente, muy mío, muy nuestro.

Me enseñaste lo que era el amor, o lo que pensaba que era.

Me deje llevar por la aventura, la tristeza, la lujuria.

El maltrato, la toxicidad, la muerte, el engaño, los viajes, el baile, el vino, el café.

En fin, en ella, en ellos, en mi, hasta que se derrumbó todo, hasta desaparecer.

Me fuiste quitando poco a poco todo, mi valor, mi temple, mi alegría, incluso, mi nueva familia.

Mi sonrisa, mi tiempo, mi vida, me quebraste una y otra vez, sin piedad.

Hasta que no pude mas y decidí marcharme para siempre.

Pero que ingenuo fui, tu tenías otros planes.

Sin pensarlo, me sedujiste, de nuevo, como siempre.

Con tus encantos, tu falsedad, tus trucos, trampas, maniobras, y… regresé.

Y no te fue suficiente, me engañaste para encerrarme en una jaula de oro, solo, sin nadie, acompañado por el miedo, la incertidumbre, la soledad, que la llamamos pandemia.

Me encontraba mas que confundido con todo, conmigo, gritaba y nadie me escuchaba.

A lo lejos, solo alcanzaba a oír tu risa, de frente, fuerte, burlona.

No me quedó de otra, por lo que decidí reinventarme, renacer.

Y de la nada me diste fuerzas, me regalaste otra oportunidad, en la que fuimos creando, inventando mi nueva vida juntos. Deje de pelear contigo, conmigo, y logramos reconstruirnos de las cenizas, que recolecte de todas mis vivencias, del amor, del desamor, de la muerte, de la vida

También me otorgaste nuevos ojos, para contemplar desde otro ángulo, tus bellezas, tus enseñanzas, tus aprendizajes, cambiaste mi "por que" por un "para que".

Apareció gente buena, gente mala, gente de aquí, gente de allá, todos mi reflejos y facetas juntas.

Apareció mi pasado, mi nuevo yo, mi viejo yo, que se transformaba una y otra vez, para volver a caer en el abismo.

Y justo de nuevo en la obscuridad mas profunda, en el llanto mas desgarrador, en la injusticia mas inhumana, apareció la luz, brillante, inmensa, al final del túnel

Tomo mas tiempo de lo esperado, me volviste a engatusar y me retuviste por un tiempo mas, no podía escaparme de ti, tu hechizo seguía aferrado a mi, mientras me hacia mas viejo.

Pero recordé cuando bailábamos juntos, a ritmo, los momentos nuestros, decidí abrazar lo vivido, hasta fundirme en ti, hasta convencerte que era el momento.

Me diste las pistas, me iluminaste el camino, me abriste la puerta, y me dejaste partir.

Pero, estoy aquí, a un paso de dejarte, y mis piernas comienzan a temblar, no me atrevo a avanzar, estoy congelado, estoy decidido, pero mi cuerpo no me responde, y me doy cuenta, que es imposible olvidarte, que ya eres parte de mi, que no podré huir así nomas, que no podré correr sin vuelta atrás, que siempre estaremos ligados, juntos, en un vaivén imparable.

Y antes de marcharme decido verte a los ojos, te analizo entera, completa, veo tu lunar junto a tu boca y te beso.

Mientras lo hago pienso, Gracias por dame tanto, gracias por quedarte aun conmigo, en mi mente, en mi pensamiento, en mi historia, termino de comer tus labios apasionadamente, como si saboreara una fruta fresca, jugosa, mientras logro despistarte y soltar tu mano, soltar tu cuerpo, despegar mi boca de la tuya y saltar del otro lado del túnel, tal vez para siempre, tal vez para después regresar.

-JL-

