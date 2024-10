Vibremos positivo

Ahora más que nunca siempre he pensado qué hay dos gritos que definen tu vida, sin desmerecer los de alegría, placer o sorpresa que vivimos cotidianamente. Uno de ellos es el primer grito que damos al nacer como fue mi caso quien un mediodía vine al mundo tras la pérdida de un hermano mayor y la resignación de mis padres a no tener descendencia.

Vine a los ocho meses, antes de tiempo siempre te dije mamá que seguro era porque ya no te aguantaba desde la barriga entre bromas y sarcasmo adolescente. El segundo grito que define tu vida es cuando pierdes a tu madre o figura materna según sea el caso. Fue un grito de dolor como de un animal herido, nunca pensé que podría gritar con tanto dolor ante la muerte como grite con tanto miedo ante la vida al momento de nacer de ti.

Era un animal herido que no aceptaba tu partida y necesitaba soltar ese dolor que me estaba partiendo, no me importaba el "ya está en paz, lejos del cancer, de la silla". Solo quería gritar para que mi dolor se escuchara hasta el cielo a donde ascendías y supieras que te seguía amando antes de desaparecer entre las estrellas. Cuando partías, te sentía luchar con cada respiración hasta que te deje ir a convertirte en alas, belleza y energía. Al final cuando la muerte llegó, estabas tan hermosa, pacífica y tranquila ya no tenías el sufrimiento de la enfermedad en la cara sino una gran paz en tu rostro.

Mi mentalidad soñadora, quiere imaginar que mi abuelo, tu primer bebé y el angelito que no pude tener junto con toda tu familia que ya se nos adelantó por allá y que te amaban tanto en vida, vinieron a recibirte entre los suyos en la luz de su amor eterno. Así nos despedimos como nos conocimos yo con mi cabeza de recién nacida en tu pecho tras mi primer grito de vida y después con mi cabeza de adulta crecida en tu último aliento. Te amo mamá, una parte de mi corazón siempre estará contigo. No es un adiós, A Dios, te encomiendo. Gracias por ser mi madre y luchar hasta el final. Te amo.

