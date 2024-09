VIBREMOS POSITIVO

CÓMO ACOMPAÑAR A NUESTRAS HIJAS

Siendo mamá de una pequeña de 6 años, diario me encuentro con obstáculos, dudas suyas que no sé como responder, y a la vez dudas propias que tampoco sé cómo resolver. Es un verdadero reto diario.

En el tema principal que a nuestra fundación FEMMEX le atañe, que es la menstruación y no he podido quitarme de la cabeza la idea de cómo siendo alguien tan involucrada en la materia y en la causa, tengo tanto miedo de que llegue el momento de hablarlo con mi niña. Tengo una comunicación increíble con ella, aun a su corta edad; podemos hablar de todo y de nada, pero me inquieta el asunto, porque durante mucho tiempo yo personalmente le he recomendado a otras mujeres que involucren a sus hijas desde pequeñas en el proceso para que lo vean como algo natural. Es decir, hablarlo sin estigmas, incluso presentarles las opciones que a la fecha existen para la gestión e higiene durante el período, a pesar de que falte tiempo considerable para ese momento. Que así como nos ven cepillarnos el cabello, los dientes, bañarnos, etc. también vean cotidiano e incluso ordinario el uso de una copa, que vean a esa figura materna esterilizarla, colocársela, extraerla, vaciarla, etc. o usar una toalla sanitaria ya sea de tela o desechable, un tampón, un disco, etc.

Sin embargo, hace un año aproximadamente pasé por una cirugía mayor llamada histerectomía. Que es básicamente retirar el útero y las trompas, por lo que ya no menstrúo. Tengo ciclos de ovulación pero , por dicha operación, ya no se presentan los sangrados. Me resulta interesante buscar y encontrar otras formas de normalizar para mi hija este proceso biológico y que lo vea como algo del día a día. Sin embargo yo no puedo usar mi propio consejo de invitarla a involucrarse en mi menstruación,pero sigo convencida de que la clave para que ella crezca con suficiente información y sin ninguna pena sobre el tema, es la apertura y el ejemplo aunque sea desde otra perspectiva.Si bien ya no puedo mostrarle el proceso en mi propio cuerpo, tengo la oportunidad de hablarle sobre él de manera franca, de enseñarle sobre las diferentes opciones de gestión menstrual y de compartir con ella las historias de otras mujeres que sí lo viven, aprovechando ejemplos de la cultura popular que cada vez son más comúnes en series, películas y hasta canciones. Creo firmemente en que la construcción de la confianza para que se sienta segura para pláticar y saber que no hay preguntas incorrectas, tiene sus cimientos en la manera espontánea y abierta con la que yo aborde con ella nuestros diálogos y con esto quitarle cualquier miedo o tabú. Y aunque parezca dado por sentado no dejaré de recordarle que siempre estaré para cuidarla y guiarla. Al final del día, ser mamá también se trata de aprender y adaptarse y este es sólo un nuevo reto en ese proceso de acompañarla con amor y conocimiento.

