VIBREMOS POSITIVO

CERRAR CICLOS

¿Qué pasa cuando dejamos puertas abiertas, candados sin llaves, almas al aire?

¿Qué pasa cuando no te aseguras, de sellar el pasado, romper las cadenas, olvidar el desaire?

Simplemente, sin esperar regresa…

Reaparece con fuerza, te desestabiliza, te mueve el piso.

Te golpea, te tienta, te desmoraliza, te vuelve a hundir sin juicio.

Te confronta, te mira a los ojos, te cuestión de frente.

Te envuelve, te asfixia, no te deja huir a buscar ayuda en otra gente.

Y aunque parecía estar en el olvido te das cuenta que no esta ausente.

Regresan los pensamientos, las culpas, los sentimientos, y los sientes presente.

Recordando su boca, su cara, su espalda, su lunar perfecto.

Las frases , los momentos, los acuerdos , los besos y sus efectos.

¿Qué poder tiene sobre ti, como poder evadir?

¿Por qué me afecta, si no soy el mismo y fui tan infeliz?

Me replanteo, me cuestiono, me justifico.

Me culpo, me critico, me reconforto, me mortifico.

Recuerdo lo vivido, lo aprendido, lo que ya no quiero mas.

Me recuerdo antes, durante y después, para poder decidir avanzar y poder amar.

Decido cerrar el ciclo de fondo de verdad.

Desde mi mismo, mi interior, mis miedos, mi felicidad.

Y redescubro que de verdad no soy el mismo, que de verdad aprendí.

Y decido cerrar la puerta, tomar la llave y dar vuelta al llavín.

Y aun escucho de lejos el "toc toc" que quiere regresar.

Ahora me encuentro seguro al haber decidido cuidar mi alma y no dejar volver a entrar.

Fui a un mas valiente al con fuerza lanzar.

La llave que nunca más me hará volver regresar.

• JL -

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vengavibremospositivo, escribenos a [email protected]