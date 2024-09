VIBREMOS POSITIVO

"LEY MALENA"

El 14 de agosto de este año fueron absueltos y liberados los agresores materiales e intelectuales del ataque con ácido contra la oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz. Afortunadamente el juez local que los absolvió y liberó fue detenido y está siendo investigado.

Ya son 5 años de lucha de María Elena, ella es sobreviviente de feminicidio en grado de tentativa al sufrir un ataque con ácido por parte de quien fuera su pareja. Eso sucedió en su propio negocio mientras trabajaba, tenía 26 años. Desde el 2019 se sometió a decenas de cirugías, ya que el 90% de su cuerpo fue quemado, todo por terminar la relación amorosa que sostenía con su entonces pareja, que sigue libre y es defendido y protegido por su partido político.

Gracias al trabajo activista de María Elena, ahora existe la "Ley Malena", que tipifica los ataques con ácido, sustancias químicas y corrosivos que causen daños a la integridad de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, personas transgénero y con discapacidad.

Gracias a esta ley, estos ataques se castigan ya con hasta 40 años de cárcel. Lo que es de maravillarse es que anteriormente no estaban tipificados, ¿puedes creerlo? No existía un castigo para estos actos, y por ello a la ex pareja sentimental de María Elena, un diputado, le dieron únicamente prisión domiciliaria en el 2023; y este año quedó libre e impune.

María Elena Ríos Ortiz es una increíble saxofonista mexicana de origen mixteco, profesora y activista en contra de la violencia a las mujeres; que con todo y miedo sigue luchando contra un sistema judicial corrupto. Su caso ahora está en manos de una jueza y le da un rayo de esperanza en la posibilidad de ahora sí, sentenciar a su agresor; quién con más de 20 pruebas en contra y testigos, continúa en la impunidad.

"Las mujeres en México no podemos aceptar las cosas que no podemos cambiar, estamos cambiando los hechos que no podemos aceptar", dice Malena en uno de sus últimos comunicados.

Les invito a seguir su caso, a informarse a detalle sobre "La Ley Malena", y desde nuestras trincheras, mantenernos informados, es en el mejor de los casos, nuestra arma contra las injusticias en nuestro entorno.

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como vibremospositivo y Fundación Femmex o, en Instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020, @vitralesnayelirangel_y @ffemmex.