VIBREMOS POSITIVO

EL "SÍNDROME DE LA TIARA"

El síndrome de la tiara es algo que casi todas las mujeres vivimos en nuestro trabajo y no es otra cosa más que la necesidad de que nuestro trabajo sea visto, reconocido y valorado por nuestros superiores y por nuestros pares, sin embargo, ser reconocidas profesionalmente puede ser un reto en muchos sentidos. No solo se trata de hacer un buen trabajo y esperar a que las personas adecuadas nos pongan una estrellita en la frente, esto va más allá, enseguida te platico por qué; y porque debemos combatirlo.

Quizá en más de una ocasión has sentido que has hecho un buen trabajo y has esperado un elogio en vano. Muchas mujeres se han quedado sin avanzar en sus carreras por esta razón y esto puede ser un problema causado por el llamado síndrome de la tiara.

El síndrome de la tiara es un término acuñado por Carol Frohlinger y Deborah Kolb, fundadoras de la empresa Negotiating Women, este síndrome se le atribuye a una persona (mujer en la mayoría de los casos) que mantiene la cabeza gacha mientras hace un buen trabajo y se queda siempre a la espera un reconocimiento especial, sin manifestarlo. Mantener la cabeza gacha se le relaciona directamente con el acto de poner una tiara en la cabeza como se les haría a las princesas.

No es que hacer un buen trabajo esté mal, no se trata de eso. El término de este "síndrome" se refiere a personas que se quedan ahí esperando y nunca toman acción más allá para buscar un ascenso, un mejor puesto o empleo. Esto sucede en una sociedad que incentiva en las mujeres la idea de no quejarse, dar el mejor esfuerzo sin exigir a cambio y "no dar molestias".

Si bien algunos espacios laborales intentan terminar con la brecha de género, las mujeres no suelen recibir un trato equitativo por su trabajo. Las mujeres, tienen que negociar salarios, aumentos y ascensos con mayor frecuencia que los hombres.

Es ingenuo pensar que ofrecer excelentes resultados es todo lo que se necesita para tener éxito en el lugar de trabajo. El hecho es que las mujeres tienen que negociar cosas que sus colegas masculinos a menudo dan por sentado, eso es justamente a lo que me refiero, dar nuestro 100% recibir cero reconocimientos y ver como los hombres son mucho mejor recompensados por la mitad de lo que nosotras hacemos, y además no decimos nada ni nos quejamos por miedo a las consecuencias.

Se debe tener precauciones con este síndrome, ya que se le puede confundir fácilmente. Generalmente, podría parecerse a un síndrome de inseguridad profesional y del impostor.

Si crees que puedes identificarte con este síndrome, puedes hacer pequeños ajustes que potencien tu desarrollo laboral. Evaluar donde te encuentras profesionalmente y a dónde quieres llegar es un paso importante que debes tomar en cuenta para avanzar, así como lo siguiente.

1. Pedir retroalimentación: Una estrategia para avanzar puede ser encontrarte con tu superior para consultar tu desempeño laboral y con su ayuda buscar establecer metas y objetivos que te permitan avanzar. Acepta las críticas para trabajar en ellas. Crear fortalezas a partir de este punto será clave en el futuro

2. Establecer objetivos claros: Se necesitan establecer objetivos claros que se puedan cumplir mediante una planeación sencilla y que permita ver los resultados constantemente. Asegúrate de que vas por el camino correcto es indispensable pues, al cumplirlos, tus oportunidades laborales podrían verse recompensadas. Apegarse a una estrategia resultará en una optimización de tiempos y actividades.

3. Tutoría profesional: Puede que necesites una guía profesional, alguien que te ayude a centrarte en tu crecimiento. Existen muchos cursos y herramientas en línea que pueden encaminar tus esfuerzos.

4. Promociona tu trabajo: Promover tus logros profesionales es importante para ganar confianza en ti misma. Si no te sientes cómoda con la idea de realizarlo, al principio puedes buscar promover los trabajos colaborativos en los que participas. Los que se busca es reforzar una imagen de proactividad en el equipo para hacerte destacar.

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vengavibremospositivo y @yad.rajamim, escribenos a [email protected]