Vibremos positivo

Ya me urge que acaben las vacaciones y no porque ya no quiera descansar o seguir conviviendo con mi familia; No me gusta la rutina y claro que me gusta viajar y conocer lugares increíbles, lo que ya no soporto es ese empeño de la gente por mostrar en redes sociales una realidad que no es, y que tanto he criticado en otras ocasiones.

Me urge que dejen de postear fotos de sus pies en la arena con un pedicure perfecto, (porque a ellas nunca se les entierran las uñas), de lugares de ensueño, donde no hay nadie que estropee su foto al pasar por delante (porque ellas/ellos nunca van a lugares que no sean un punto menos de perfecto), outfits super cool (que no se como aguantan en el calor de 40 grados que vivimos este verano, sin sudar como locas) y que me hace preguntar ¿Como demonios le hacen para llevar un outfit entero para cada día de la vacación incluyendo zapatos y sombrero diferente para cada uno de ellos?

Yo tuve que caber si o si en media maleta de 23 kilos para un viaje de 15 días, tuve que repetir hasta la ropa interior, con un solo par de tenis y ellas llevan hasta el molcajete, o por lo menos eso nos hacen ver en sus redes. ¿Porque no suben también la foto donde están todos agotados, sudados, frustrados, y peleándose por dónde comer?, seguro también les pasa ¿No? Porque en mis viajes es una constante.

La enferma necesidad por presumir absolutamente cada cosa que hacemos se está saliendo de control. Y qué mejor manera de probarlo que con las vacaciones. Y ya se que me estoy buscando que me digan: Si tanto te molesta ver esas historias ¿Por qué las sigues viendo? Y a lo anterior les puedo decir que no hay solamente una respuesta a esta pregunta, hay varias, pero ahorita solamente les voy a compartir las más importantes; Uno, porque me gusta ver hasta donde es capaz la gente de llegar para conseguir unos cuantos likes y felicitarme por no caer en la moda de sentir que soy mejor persona porque tengo más seguidores que otros. Dos, porque me gusta enseñarles a mis hijas lo que no se debe hacer.

Y tres, porque la verdad me da mucho material para mis columnas en las que trato siempre de dar mi punto de vista acerca de como ser un poquito mejor cada día. La ventaja de ser solo un observador en lugar de participar activamente en las redes sociales es que puedo ver el panorama completo y de ahí diferenciar entre lo que para mi punto de vista esta bien y lo que no, lo que yo haría y lo que no, lo que me gustaría que mis hijas hicieran y lo que no, y a partir de ahí dar mi punto de vista crítico.

No soy experta en todos los temas, pero en el tema de disfrutar las vacaciones, les puedo decir que fueron creadas para alejarse de todo y de todos con la finalidad de resetear la mente y no para vivir en el estrés constante de planear el momento perfecto para tomar la foto perfecta para aparentar la vida perfecta.

Una vez dicho todo lo anterior, voy a dejar de lado mi hate por esa tendencia enferma de aparentar lo que no somos en redes para enfocarme en lo que deberían de ser las vacaciones, si señores, las vacaciones sirven para más cosas además de para enseñar lo perfectos que somos, son un momento o más bien deberían de ser un momento de desconexión de todo (también de la tecnología) para enfocarnos en nosotros mismos, en nuestra familia, en disfrutar el momento, en descansar, en meditar, en recargar pilas para regresar renovados, porque no se ustedes pero yo últimamente acabo tan cansada todos los días, tanto física como mentalmente, que lo que espero, quiero y necesito son unas vacaciones que me hagan olvidarme de absolutamente todo para que cuando regrese a la realidad no me acuerde ni donde deje las llaves del coche antes de irme.

Siento que vivimos en un mundo tan acelerado que ya se nos olvidó que también necesitamos descansar de todo y de todos, para luego regresar a nuestro trabajo y a nuestras tareas y poder hacerlo bien, creemos que el mundo no va a poder seguir sin nosotros y sentimos la necesidad de estar siempre presentes y no nos damos la oportunidad de realmente irnos, de realmente estar en esa paz mental que todos necesitamos de vez en cuando; Y entonces pasa que regresamos y ya estamos agobiados desde el minuto uno porque nunca nos fuimos realmente.

Necesitamos entender que alejarnos por un tiempo de todo no es una desatención o falta de interés sino que es una necesidad, de lo contrario, tarde o temprano podemos explotar como olla express y los resultados seguramente no son nada bonitos. Todos necesitamos un tiempo de calidad con la familia, para recuperar ese tiempo que no vivimos con ellos a causa de las responsabilidades, necesitamos pasar tiempo con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestras mascotas, con nuestros pensamientos, con nosotros mismos, aprovechemos las vacaciones para hacerlo y la mejor manera es desconectandonos de todo, apreciando lo que tenemos a nuestro alrededor.

Personalmente, cuando planeo mis vacaciones, tengo en mente tres objetivos y trato de no desviarme de ellos; Uno, disfrutar con mi familia y amigos viviendo experiencias intensas que nos hagan felices. Dos, conseguir que las vacaciones me permitan estar listo y en forma para disfrutar de forma sostenible los momentos de trabajo que vendrán después.

Y tres, (para mí la más importante) ser capaz de disfrutar tanto cada momento, que cuando reinicie el trabajo no me reproche por no haber exprimido al máximo mis vacaciones. En ese sentido te recomiendo que en lugar de estar pensando como mostrar a los demás lo perfecto que eres, te enfoques en exprimir cada instante y si eres de los afortunados que tienen la posibilidad de viajar a lugares lejanos, aprovecha para conocer sus costumbres, su idioma, sus monumentos, sus paisajes, su gente y su comida; acuérdate que los momentos no regresan.

Y obviamente toma millones de fotografías, pero de esas que te hagan regresar al lugar donde las tomaste, que te hagan volver a vivir los momentos que no quieres olvidar, esas que te cuenten las historias que viviste, trata de retratar sonrisas, experiencias y momentos, para ti y para los tuyos, los demás, en este caso salen sobrando.

