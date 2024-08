VIBREMOS POSITIVO

HITOS DE INCLUSIÓN EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Han concluido los Juegos Olímpicos París 2024 y nos dejan muchas reflexiones que vale la pena comentar y reflexionar. No solo son un evento deportivo donde convergen la diversa riqueza cultural de los países que participan; también se convierten en espacios políticos por su alcance e influencia. Como había escrito en este espacio hace unas semanas, por primera vez en la historia, en estas olimpiadas se alcanzó la paridad, hubo la misma cantidad de atletas mujeres que atletas hombres.

Esto quiere decir que las justas deportivas recibieron una cobertura mediática más equilibrada, las mujeres tuvieron más oportunidades de recibir medallas y patrocinios y, podemos poner sobre la mesa mundial, los retos que enfrentan las mujeres atletas que compiten en el más alto nivel, que comparten con las que las estamos viendo desde nuestros hogares.

Vimos las noticias de atletas que compitieron embarazadas como la esgrimista egipcia Nada Hafez, quien en su cuenta de Instagram describe que fueron muchos los retos que tuvo que enfrentar tanto físicamente como emocionalmente. También Yaylagul Ramazanova, la arquera de Azerbaiyán, la cual compitió con seis meses y medio de embarazo. Declaró que había sentido las patadas de su bebé antes de disparar, y que había conseguido un 10 por ello. Claro que todo esto depende de cada mujer y su estado físico, pero nos llena de emoción ir derribando mitos acerca de la capacidad de las mujeres gestantes, mitos que a veces son usados en su contra en sus carreras profesionales.

En la Villa Olímpica, que es acondicionada para la estancia de los atletas, por primera vez se instalaron salas de lactancia y una guardería. Esta iniciativa, impulsada por la velocista estadounidense Allyson Felix representa un paso importante hacia una mayor inclusión de mujeres atletas y un gran respaldo para quienes han formado una familia.

Vimos un hermoso desfile de cuerpos no "normativos" competir en el más alto nivel deportivo, echando por borde las definiciones de lo que es un cuerpo sano y atlético. Vimos a la americana jugadora de rugby Ilona Maher, promover la diversidad corporal en sus redes sociales, en donde habla sobre su cuerpo: real, musculoso y con celulitis, sin permitirle a nadie definir su feminidad. En ese tenor, no podemos dejar de mencionar el ejemplo de la boxeadora argelina Imane Khelif, quien llegó a los juegos olímpicos con un gran debate acerca de sus niveles de testosterona y sus cromosomas, fue víctima de una ola de acoso transfóbico en los medios de comunicación y en redes sociales, pero que después de ganar su merecida medalla de oro, ahora se defiende legalmente contra todos los que promovieron el acoso.

Estos juegos para mí han sido los que más he disfrutado ver, no solo por los grandes logros que he mencionado, también mi corazón se regocijo de emoción al ver a Celine Dion como una reina cantar en la inauguración y el regreso triunfal de Simone Biles. Esperemos que este recordatorio de la importancia de la inclusión se quede siempre con nosotros y no solo cada cuatro años.

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como vibremospositivo y Fundación Femmex o, en Instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020, @bartemisa83 y @ffemmex.