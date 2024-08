VIBREMOS POSITIVO

REPLANTEAR

¿Volver a empezar?

¿Volver a creer, volver a soñar?

¿Qué hacer cuando hay que replantearse todo de nuevo?

Que no se te olvide que no inicias de donde mismo, iniciamos avanzados, tenemos a favor la experiencia, lo vivido, lo "no logrado, lo aprendido".

Podemos quedarnos tirados, knockeados, heridos.

O podemos elegir levantarnos, avanzar, conseguir.

Es una decisión propia, muy personal.

Y es verdad que cuesta, que duele, que desbalancea y que pierdes el rumbo.

Pero también aparece la esperanza, el enfoque, la fuerza, las ganas.

¿Cuántas veces hay que caer para lograrlo?

Las que sean necesarias, utiliza tus herramientas, el aprendizaje, la constancia, la disciplina, la reorganización.

Que la vida es un viaje, no un fin.

Que la vida es seguir arriesgando, disfrutando.

Con luces, con sombras, con triunfos y fracasos.

Que la vida es corta, que hay que vivirla, que estamos aquí, que solo es hoy.

-JL-

