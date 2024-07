VIBREMOS POSITIVO

FUERZA VENEZUELA

¿Qué nos pasa mundo?

¿Qué te pasa a ti y a mi que no alzamos la voz, no defendemos lo justo, no señalamos lo injusto, lo inhumano, la maldad, el terror?

Que no te has dado cuenta de que esto nos afecta a todos, no solo a los que decidieron quedarse en su país, y pelear cara a cara con la dictadura, que encarcela, mata y amedranta a sus ciudadanos, que utiliza el poder y el miedo para hacer lo que se le de la gana.

Hoy en el mundo existen 7.77 millones de venezolanos buscando un mejor futuro fuera de su país, sin rumbo, perdidos, pasando a la par tuya, pidiendo monedas, comida, esperanza, porque en su país, ya no alcanza ni para soñar.

Estamos viviendo la mayor crisis migratoria de la historia, y tú, como si nada, ¿es en serio?

En Colombia existen 2.86 millones de migrantes provenientes de Venezuela, en Perú 1.54 millones, en Brasil 568 mil, en Chile 532 mil, en Ecuador 444 mil, en Argentina 164 mil, en República Dominicana 124 mil, en México 113 mil, en Panamá 58 mil, en Uruguay 39 mil, en Trinidad y Tobago 36 mil, en Costa Rica 29 mil, en Guayana 21 mil, en Bolivia 18 mil, en Aruba 17 mil, en Curazao 14 mil, en Paraguay 5 mil, en otras partes del mundo 1.19 millones.

Así que no me vengas que este no es un problema de todos, que no te metes por que es lejano, que no nos debería de importar.

Este problema no termina, incluso al derrocar la dictadura, independientemente de lo que pase, quedaran secuelas, de lo vivido en su propia tierra, de lo vivido fuera de ella, de los hijos muertos y violados, de la travesía por la selva del Darien, de estar ellos contra el mundo, de los abusos en cada frontera, físicos y emocionales, de las muchas veces que tuvieron frio, hambre, miedo, de las veces que tuvieron que vender su cuerpo por unas monedas, de la indiferencia de la gente, por la apatía de nosotros.

¿Qué va a pasar después con estos millones de personas que les dimos la espalda?

¿Qué va a pasar con su salud mental, con su integridad, con sus duelos, con sus sueños pisoteados?

¿Qué va a pasar con nosotros como sociedad, como personas, como humanos?

¿Somos seres humanos?

Fuerza Venezuela, que hoy toca luchar por la justicia, hoy toca estar juntos, hoy toca latir en un solo corazón, hoy toca ….

Levantar la voz

• JL -

*Datos tomados de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) (Julio 2024)

