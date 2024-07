VIBREMOS POSITIVO

TENGO GANAS DE GRITAR

Me estoy hundiendo en mi propia obscuridad.

Quiero gritar al viento, pero parece que nadie quiere escuchar.

Me encuentro solo, triste y confundido.

Sin un respaldo, sin un apoyo, sin un amigo.

Tengo ganas de brillar, pero mi luz esta apagada.

Estoy cansado de intentar, de tratar, de no lograr.

De soñar y fracasar, de estar y no estar.

De dar sin pedir, dejándome vacío, sin sentir.

Intento cambiar, planear, enfocar.

Mis mil caras me juegan a engañar.

No las veía, se escondían, y hoy se ponen de frente.

Las siento, me buscan, me asustan, me hieren.

Y estoy tocando fondo, yo contra mi mismo.

Sin nadie, sin casa, cayendo en el abismo.

Y estoy solo, muy solo, lejos del mundo.

El que me da la esplada, el que inventé, el que creí, el que caminé sin rumbo.

Y no me queda mas que esperar y ver pasar la obscuridad.

Añorando el milagro, la razón, el amor, o el sentido.

Para seguir avanzando con ganas, con ilusión, con un sentido.

Rescatar mi luz para volver a brillar, fuerte, intenso, único, con un motivo.

-JL-

