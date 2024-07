VIBREMOS POSITIVO

EL MOMENTO DE SER MADRE

Hace días fui a revisión ginecológica de rutina, estar en esa sala me trajo muchos recuerdos, desde las revisiones de cada mes para darle seguimiento de desarrollo de mi primer embarazo, que era súper emocionante, la perdida del segundo embarazo cuando estaba ahí esperando con todo el miedo del mundo porque no quería recibir una mala noticia, cuando fui a la revisión de primer mes de mi segundo embarazo, cuando había dos huevitos y yo aterrada pensando como le iba a hacer con dos criaturas, cuando me dijeron al siguiente mes que solo había un huevito. Ufff la de emociones que se viven en una sala de espera médica. Esta vez, a mis 44 años me acompañaban mis dos hijas, la mayor iba a su primera revisión también. Que locura que hace casi 15 años venías a ver a la chilpayata dando vueltas en tu vientre y ahora ella también viene a revisión. Que bendición, mejor dicho.

En esas estábamos las tres esperando, cuando nos toca ver llegar a una bella mamá, evidentemente recién parida, con un recién nacido en brazos, el hermanito mayor de la mano y en el otro brazo la pañalera, yo me quedé impactada de que llegara sola. Segundos después llega el marido, con su termo de café y hablando por su celular. Que barbaridad la cultura que tenemos aquí en México, de que la mujer debe de poder, si o si con la maternidad, si podemos, pero es una carga muy muy grande.

Recuerdo perfecto que antes de que naciera mi primera hija la que era mi suegra decía que ella sola cuidaba a los niños, limpiaba la casa y preparaba la comida, eran sus comentarios a una primeriza embarazada que prefería pagar por que le ayudaran a limpiar la casa, aun sin tener hijos ni marido, no me imaginaba haciendo todo eso yo sola. También una arquitecta compañera de trabajo de mi entonces marido, nos platicaba que a la semana de nacido su hijo, ella ya estaba en la obra trabajando con todo y criatura. Yo solo las escuchaba con incredulidad y sintiendo que ese peso se ponía sobre mí, porque a mis 30 y con el marido despistado que me cargaba, veía muy complicado poder con todo.

Gracias al cielo que mi mamá no es de ese pensamiento cavernícola, viajó a México para estar conmigo y cuidarnos a mi hija y a mí, durante toda la cuarentena nos lavó la ropa, nos hizo comida, me ayudó a bañar a la niña, a cuidarla porque oye, una tendrá 30 años, podía haber leído todos los libros de maternidad, pero nada te prepara para cuidar a una criaturita que depende al 100 de ti, que con tu cuerpo la vas a alimentar sin saber si te sale o no la leche, a mi favor voy a comentar que hace 15 años no existían los grupos del caralibro, el insta ni el tiktoc maravilloso que en segundos te informa de como si y como no lactar. Así que ahí estábamos mi mamá y yo haciendo lo mejor que podíamos, ella cuidándome principalmente a mí, para que yo pudiera cuidar a mi hija.

Volviendo a la sala de espera de mi maravilloso ginecólogo, la madre salió en silla de ruedas, espero que ambos, papá y mamá tomen conciencia que un parto o cesárea no es enchílame otra.

Pero me queda claro que muchas veces nosotras mismas queremos hacernos las valientes y las que si podemos, otras veces no nos queda de otra, porque lo vemos en otras mujeres, nos lo dicen los hombres, las películas… y no es real.

Ojalá que todas las mamás y suegras fueran como mi mamá. Si tengo la maravillosa oportunidad de ser abuela, por supuesto que cuidare a mis hijas y a mi sobrina, para que ellas puedan gozar y no sufrir su maternidad.

