VIBREMOS POSITIVO

SI, YO TAMBIEN HE TENIDO ATAQUES DE PANICO

Todos y me incluyo, últimamente nos ponemos metas muy altas, en lo personal me gusta hacerlo, porque me encantan los retos, sin embargo, les puedo decir que nada me interesa más en esta vida que cuidar mi salud mental. Creo fielmente que sin salud mental no hay nada. Y obviamente la salud física es mucho, muy importante, pero hoy te quiero contar unos datos interesantes sobre la salud mental.

¿Has tenido un ataque de pánico? Si no, agradece con todas tus fuerzas que no has estado ahí, porque en ese minuto conoces el valor verdadero de la paz. Esos sentimientos de miedo, de amenaza, de perder por completo el control del rumbo que toma tu mente y hasta tener un exceso de estímulos, de preocupaciones, de angustia y ansiedad, pueden terminar en esos ataques en donde te desconoces por completo y te genera una impotencia de otro nivel, una que va más allá de ti.

Un ataque de pánico es una ola repentina de miedo intenso o malestar que alcanza su máxima expresión en minutos y puede incluir síntomas como palpitaciones, sudoración, temblores, dificultad para respirar, sensación de ahogo, dolor en el pecho, náuseas, mareo, sensación de irrealidad o sensación de estar separado de uno mismo, miedo a perder el control o volverse loco, y miedo a morir. Los ataques de pánico pueden ser extremadamente aterradores y debilitantes, a menudo ocurriendo sin previo aviso.

Nuestro cuerpo es demasiado sabio. Esto que te acabo de mencionar, podría considerarse una especie de simulacro que nos manda el cuerpo para despertar y poner un alto, antes de que llegue el verdadero temblor.

Leí un artículo que me encantó donde explicaba que todos tenemos dos áreas en nuestro ser, en nuestra vida, en quienes somos: el área física y el área emocional. Vámonos con este tema puntual y sin tanto rollo:

Cuando pierdes la conexión y la sintonía entre lo físico y lo emocional es cuando empiezan a fallarte los cables, los cables de la congruencia, del amor propio, del autocuidado, del equilibrio y de tu paz. Son esas etapas donde parece que navegamos por la vida en piloto automático, en una constante rutina, como sobreviviendo en vez de estar viviendo de verdad.

La salud emocional es un componente esencial del bienestar general que a menudo se pasa por alto. Incluye la capacidad de gestionar nuestras emociones, construir relaciones saludables y afrontar los desafíos de la vida de manera constructiva. Mantener una buena salud emocional no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que también impacta positivamente nuestra salud física. Estrategias como la práctica de la gratitud, el ejercicio regular, una alimentación equilibrada y el establecimiento de redes de apoyo social son fundamentales para mantener un equilibrio emocional saludable.

Buscar apoyo es crucial. Hablar con amigos, familiares o un profesional de la salud mental puede proporcionar el apoyo necesario para enfrentar los ataques de pánico. No es algo que debas enfrentar solo, y existen recursos y tratamientos disponibles que pueden ayudarte a recuperar el control y mejorar tu calidad de vida.

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como vibremospositivo, en instagram como @jorge_lpz, @vengavibremospositivo y @yad.rajamim, escribenos a [email protected]