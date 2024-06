VIBREMOS POSITIVO

QUÉ VIDA…

He estado aquí, he estado allá.

He sido yo, he sido el, he sido ella.

He sido de ellos, de ella, de el, de mi, de otros.

¿Quien soy?

Soy un cúmulo de experiencias, de momentos, de cosas…

De llantos, de amores, de vida, de un todo, de un nada.

De montes, de desiertos, de flora, de fauna.

De mares, de ríos, de arte, de pasos.

He sido de copas, de tacos, de lo alto, de lo bajo.

Del mundo, de la grandeza, de la humildad, de sociedad.

Del whisky, del guaro, del tequila, del mezcal.

Del creme burle, del pejibaye, de los churros, del flan.

No soy de aquí, no soy de allá…

He sido un adaptado inadaptado, un camaleón,

He sido feliz e infeliz, he estado alegre, he estado triste.

Soy parte de la luna, soy parte del sol, de la dicha y la desgracia.

Soy abundancia y también obscuridad.

Soy yo, el arriesgado a vivir, el que abraza sus luces, sus sombras.

El que las vive, las aplaude, les teme, las quiere, les huye, las entiende y se pierde.

Soy el humano, feliz, incongruente, el de verdad, el único, el de todos, soy tu, soy yo…

-JL-

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vengavibremospositivo, escribenos a [email protected]