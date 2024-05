VIBREMOS POSITIVO

YO NO CREO EN LA LEY DEL ESPEJO

Hace un tiempo leí un escrito donde un autor afirmaba que todas las personas son tu espejo, y que si alguien te hace daño o te lastima es porque tú "le provocaste" las ganas de lastimarte.

En nombre de la espiritualidad se están justificando conductas injustificables, y se está revictimizando a las víctimas al cuestionarles qué hicieron para "provocar" la conducta del agresor, dando por sentado que todo maltrato es causado por quien es maltratado, y que todo maltratador es en realidad un "maestro".

Déjenme decirles que, aunque existe la LEY DEL ESPEJO, de la que voy a hablar posteriormente, esto no es así, lo primero que tenemos que entender es que las personas actúan como actúan y son como son, no en función de mí, sino en función de sí mismas, de sus circunstancias, de sus pulsiones, de sus procesos personales y de su sentir interno.

Asumir que los demás actúan en función de mí, es anularlos como individuos LIBRES y autónomos, que son como son porque así quieren, sienten, y deciden serlo.

Si alguien es violento o amoroso conmigo, no es necesariamente para "reflejarme" la violencia o la amorosidad que hay en mí, lo que sí me muestra es la violencia o la amorosidad que hay en él.

Desde el momento en que asumo que soy yo quien le da "motivos" al otro para que me violente, disuelvo la parte de responsabilidad que le toca al agresor, y pongo sobre mis hombros pesos de los que no me corresponde hacerme cargo.

Las personas que son amorosas conmigo, es porque así lo han decidido y porque han cultivado la amorosidad en su ser. Las personas que son violentas conmigo, es porque así lo han decidido y porque han cultivado la violencia en su ser, y ninguna de esas dos condiciones y DECISIONES tienen que ver conmigo; Lo que, si tiene que ver conmigo es mi decisión de permitirlo o no, en función de mis propios procesos internos.

Asumamos la responsabilidad de nuestra sanación personal, pero también permitamos que los demás asuman la parte que les corresponde. La realidad la interpretamos en función de nuestro marco interno. Al ser conscientes de ello, podremos liberarnos de mucho malestar y sufrimiento.

Una vez aclarado lo anterior, hoy me gustaría hablarles de un concepto del cual no conocía el nombre exacto, pero del que sabía de su existencia, pues en todos lados siempre escuchamos la frase de que "lo que te choca te checa", frase que hace alusión a que todo lo que vemos, percibimos o recibimos tanto del exterior o de los demás es un reflejo de cómo me siento yo, como me veo yo y como estoy yo.

"La ley del espejo" afirma que lo que ves en los demás, no es otra cosa que tu reflejo; Muchos han sido los estudios sobre psicología personal que afirman que el exterior actúa como un espejo para nuestra mente. Un espejo donde vemos reflejadas diferentes cualidades, características y aspectos personales de nuestra propia esencia, de nuestro ser más primitivo.

Hablamos de las situaciones que frecuentemente se nos dan en nuestro día a día cuando observamos algo que no nos gusta de los demás y sentimos un cierto rechazo, incluso disgusto. Pues bien, estamos ante la ley del espejo, la cual establece que, de alguna manera, ese aspecto que nos disgusta de determinada persona existe en nuestro interior.

La ley del espejo establece que nuestra inconsciencia, ayudada por la proyección psicológica que realizamos durante ese momento, nos hace pensar que el defecto o desagrado que percibimos en los demás solo existe "ahí fuera", no en nosotros mismos. La proyección psicológica es un mecanismo de defensa por el que atribuimos a otros sentimientos, pensamientos, creencias o incluso acciones propias inaceptables para nosotros. Las proyecciones suceden tanto con las experiencias negativas como con las positivas.

Yo la verdad me inclino mucho más a un concepto híbrido entre las 2 posturas, creo que si bien mucho de lo que vemos en los demás tiene mucho que ver con cómo lo percibes, gracias a experiencias pasadas, estado de ánimo etc., también creo que cada quien es como es y punto, lo que si puede variar es su forma de actuar cuando esta con ciertas personas ya que dependiendo de con quien estamos es bien sabido que nuestro comportamiento puede variar, sin embargo, nuestra esencia, esa que nos hace ser lo que somos genuinamente, esa no cambia independientemente de con quien estes, uno es como es por naturaleza. ¿Ustedes que opinan?

