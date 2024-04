VIBREMOS POSITIVO

¿Y SI NOS VOLVEMOS UN POQUITO MAS HUMANOS?

El mundo está, sin duda, cada vez más loco y eso, a veces a mí, me da mucho miedo.

¿Qué diablos nos está pasando que después de todo lo que hemos pasado como humanidad no solo no aprendimos la lección, sino que estamos haciendo todo lo posible por regresar a la edad de las cavernas?

En pleno siglo XXI la gente está votando por personas que emiten discursos de odio y extremismo y por lo tanto dan permiso a que la gente actúe conforme a ellos. Se asesina a golpes a personas por su orientación sexual, o se les "prohíbe" tener una diferente a "la normal". Se masacra a jóvenes en un festival de música. Se matan a familias completas en sus hogares y aun habiendo toda la evidencia grabada por los agresores todavía hay quien defiende con uñas y dientes la premisa de que eso nunca sucedió. Se balacea en un templo a personas profesando una fe distinta a la del agresor. Se ataca a poblaciones completas en aras de ideologías y religiones mientras el mundo ve para otro lado. Se mueren de hambre, de enfermedades, de pobreza, millones de personas en lo que otros derrochan cantidades de dinero en estupideces.

Caravanas de personas dejan todo atrás porque no tienen nada más que perder… que la propia vida. Personas y jefes de gobierno que lejos de sentir empatía y horrorizarse por las circunstancias que originan los hechos, se sienten amenazadas. Líderes que lejos de incluir y conciliar un país roto, descalifican, señalan y ponen apodos infantiles y ridículos a todo aquel que no piense y haga su santa voluntad y, por si no fuera suficiente, se burlan o desacreditan a las minorías públicamente. Líderes enfermos de ego sordos y ciegos a las consecuencias que sus decisiones, arbitrarias y manipuladas, tendrán en el futuro de sus países y de las personas que inocentemente votaron por ellos.

Cientos de Jóvenes en las universidades más prestigiosas del mundo defienden a grupos terroristas y nadie les dice nada, llaman al exterminio de un pueblo que ya sufrió un holocausto y nadie les dice nada, ¡¡¡atacan física y verbalmente a sus compañeros de clase solo por ser judíos y nadie les dice nada!!! ¿Que nos está pasando?

La violencia y la agresión como eje de las relaciones humanas. No toamos en serio las agresiones y el discurso de odio, nos sentimos el coach de un equipo de futbol dando instrucciones a sus jugadores: "quiébralo", "entra más fuerte", "acábalo", "los vamos a destrozar" y un sinfín de instrucciones que llevan al odio pero no estamos en un partido de futbol, estamos hablando de la vida real de personas, no podemos decir "mátalos a todos" "acabemos con ellos" "hay que exterminarlos" "terminemos el trabajo que empezaron los nazis" y que no hayan consecuencias.

¡¡Estas frases aquí y en china son discurso de odio!! No es libertad de expresión, señores, es incitar a la violencia y a la muerte de un pueblo; ABRAN LOS OJOS.

La gente no puede ir por la vida cumpliendo las leyes y las reglas que le convienen y cuando les convienen como si fueran opcionales. Y pretender vivir en comunidad sin tener el menor respeto por el orden, los acuerdos y los sistemas cuando estos no les favorecen.

¿Qué mundo estamos dejándole a nuestros hijos? ¿Qué tipo de ejemplo les estamos dando? ¿Qué clase de personas estamos formando? No sé ustedes, pero yo necesito que los míos entiendan que ¡así no va! Demasiadas consecuencias espeluznantes han tenido que pagar la humanidad para que sigamos repitiendo los errores del pasado. ¡Necesitamos hacer las cosas diferente!

¿Cómo? Enseñando a nuestros hijos el respeto y la tolerancia y a no idealizar a la violencia ni a los grupos violentos. Enseñándoles que se puede opinar distinto. Querer distinto. Rezar distinto. Actuar distinto. Que nadie es mejor que nadie. Que los derechos son universales. Y que tu libertad termina donde comienza la libertad del de junto. Respeto, respeto, respeto. Respeto a la vida de todos.

Entender que si tienes la "suerte" de no pertenecer a una minoría -y digo suerte, porque suerte es no tener que ser señalado, perseguido o agredido ¡por ser tú! como sea que seas- tu responsabilidad es proteger, respetar y hacer todo lo que esté en ti por que aquellas minorías dejen de ser minorías y no porque crezcan o no, sino porque no sea necesario distinguirlas. El hecho de que las clasifiquemos distinto es per se una tragedia, porque no, no debería de ser un tema. Debería simplemente poder ser.

Cuando el mundo se pone loco como hoy y me angustia pensar en dónde vamos a parar, pienso en eso. En seguir haciendo mi trabajo, desde mi trinchera. En formar personas respetuosas, abiertas, empáticas que reciban todas las posibilidades como una posibilidad. Así nada más, sin darle una segunda pensada, simplemente aceptar al otro tal y como es.

Que no hereden los prejuicios de sus papás y sus abuelos. Que no señalen al otro por ser diferente, sino que abran los brazos a la diversidad y aprendan de ella. Que no critiquen y juzguen al otro solo porque no es como uno, o piense como uno, o actúe como uno.

Personas que juzguen menos y acepten más. Que hablen menos y escuchen más. Que entiendan que todo el mundo tiene derecho a tener su opinión, su religión y su forma de ser y que el hecho de que sea diferente a la suya no la hace menos importante, ni debe de ser una razón para la discordia, ni para hacer del otro tu enemigo. Que puedan estar de acuerdo en no estar de acuerdo.

Que sepan que la diversidad nos enriquece. Y que nadie elige ser quién es, simplemente es y eso solito, merece nuestro respeto. Que el otro pueda ser libremente es fundamental para vivir en paz.

Que sepan seguir las reglas elementales de convivencia y de una comunidad para poderla enriquecer y ayudar a que siga funcionando y que, sobre todas las cosas, entiendan que nada ¡nunca! va a mejorar con la violencia.

La violencia genera violencia y mientras no lo entendamos así y sigamos alimentando nuestro entorno de críticas y de agresiones, esto solo se va a poner peor.

Si queremos que el mundo sea un mejor lugar para vivir necesitamos trabajar desde nuestras familias. Enseñarles a nuestros hijos a resolver sus temas desde la inteligencia y no desde la prepotencia, la arrogancia y la violencia.

Lo que necesitamos para el futuro son hombres y mujeres obsesionados con conectarse, con respetar, adaptarse, incluir y permitir que cada quien sea quien es.

A saber, estar enojados sin lastimar. A manifestar nuestras inconformidades sin desacreditar al otro. A dar espacios para el diálogo, las diferencias, la paz. Necesitamos personas preparadas para conciliar, no para "destrozar".

Que sepan generar entornos armoniosos, basados en el respeto, aprendiendo de los errores del pasado para no repetir y especialistas en tender puentes para hacer la paz y volver a empezar siempre que sea necesario.

Eso, como todo lo demás, se enseña con el ejemplo, se llama tolerancia y nos urge incluirlo en la dieta diaria de nuestras familias. Sean el ejemplo. Sean el hoy el futuro del mundo que queremos. Seamos.

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como vibremospositivo, en instagram como @jorge_lpz, @vengavibremospositivo y @yad.rajamim, escribenos a [email protected]