Vibremos positivo

Muchas soñamos con ser nuestra propia jefa, ser dueñas de nuestro tiempo y rendirnos cuentas a nosotras mismas. Con tener nuestras empresas y tener la vida de esa persona que vemos llena de éxito, de poder, de facilidades. Esas vidas de las cuales solo conocemos la punta y creemos que llegar ahí ha sido "fácil".

Bueno, ese día no ha llegado para mí jajaja, pero si llegó para mi hermana y mejor amiga, que ni tarda ni perezosa, una tarde completa me sentó y me explicó porque yo debería de hacer lo mismo. Y como no soy el vivo ejemplo de estrés con patas, hoy la verdad no sé si su platica me acercó o me alejó más de la idea de emprender mi propio negocio.

Sus palabras fueron las siguientes: "Ser mi propia jefa, rendirme cuentas a mí y ser dueña de un emprendimiento; tiene sus pros y sus contras. De repente te das cuenta la complejidad que varias cosas, en especial de esas en la que no eres gran conocedora y que te has convertido en una "todóloga" de la noche a la mañana". Y así se siguió durante casi dos horas.

En el camino de emprender, después de seis años, hay varias cosas que a mi hermana le hubiera encantado saber. No para dejar de hacerlo, sino para tomar al toro por los cuernos y hacer el cambio un poco más fluido. Aunque, por otro lado, reconoce que el hecho de empezar, aunque fuera con muchos miedos, es la manera de aprender, conocerse más y potencializar sus capacidades.

Hoy te quiero compartir algunos aprendizajes que mi hermana me dijo le hubiera gustado haber tenido en ese camino y que espero hagan más fluido el camino para ti, para mí y para todas las que algún día decidamos independizarnos y abrir nuestro propio negocio.

Acepta desde el día uno en qué rubros requieres ayuda: No somos expertas en todo, podemos aprender un poco de todos los rubros; sin embargo, el tiempo es valioso para aplicarlo en lo que mejor sabes hacer y en el objetivo de tu negocio. Esto te permite delegar, tomar mejores devociones y ser más eficiente. Rodéate de un equipo que conozca cada área que necesitas. Cuando emprendes te conviertes en "todóloga", no siempre empezamos con un presupuesto para contratar un equipo enorme.

Sin embargo, asesórate de quienes conocen cada área para que tu inversión sea eficiente. De lo contrario es muy fácil utilizar el dinero en puntos que no son lo que requieres. Eso es parte de aprender, pero, si desde el inicio nos asesoramos de quien conoce de números, por ejemplo, podemos usar nuestros recursos de una mejor manera.

Aprende de la competencia: En el camino del emprendimiento y los negocios hay muchísimas personas, inclusive la competencia, que lo hacen muy bien; saben cómo hacerlo y su camino nos permite aprender.

La competencia es sana y hay mucho que reconocerles, aprenderles de su modelo de negocio y estrategias de marketing. En la competencia podemos observar estrategias exitosas y no tanto, así como la manera de crecer o de quienes no han crecido de una manera esperada.

En la competencia también encontramos grandes empresas que han recorrido ese camino de crecimiento durante mucho tiempo. Busca aprender de ese éxito de otros para buscar el tuyo a tu manera.

De la misma manera existen muchos emprendedores que se han aventado a la aventura anteriormente. Aprende de ellos, acércate a varios para tener un mentor, rebotar ideas y así podrás tener experiencias sólidas que ya han funcionado.

Ábrete al fracaso: La posibilidad de que las cosas no salgan como esperamos y el miedo a no lograrlo, es lo que más nos impide intentarlo. Los miedos siempre existirán; conforme avanzamos se van modificando, dejamos unos y surgen otros. El momento en el que estamos, la situación, ya la tenemos, y la manera de cambiarla es intentándolo diferente, arriesgando y probando.

El fracaso es solo una idea y punto de vista de cuando las cosas no salen como queremos. Sin embargo, un resultado distinto está lleno de aprendizajes.

En momentos vas a sentir que caes al precipicio; debes seguir, porque el aprendizaje y el resultado siempre valdrá la pena.

Lucy Hop